“Un golpe al corazón”: Majo Pérez Comalini se enteró de que Thiago Navarro no existe

La conductora de Cada Día contó su sorpresa y decepción al descubrir que el cantante de “Bonito, Bonito”, cuyas canciones suele recomendar, es un personaje creado con inteligencia artificial.

Majo Pérez Comalini no pudo ocultar su sorpresa al enterarse de que Thiago Navarro, el cantante cuyas canciones escucha y recomienda en sus redes sociales, no existe como una persona de carne y hueso. La conductora de Cada Día contó al aire cómo descubrió que detrás del artista hay un proyecto musical creado con inteligencia artificial (IA) y reconoció que la noticia le provocó una profunda decepción.

“¿Saben que me enteré que Thiago Navarro no existe?”, lanzó durante el programa, antes de explicar cuánto le había impactado la revelación. “Lo leí y no quise creer, porque fue como un golpe al corazón. No puede ser que no exista”, expresó Analía de la Llana.

La reacción de Majo tuvo un motivo: es fanática de su música y suele recomendar sus canciones tanto en Instagram como en el ciclo televisivo. Entre ellas se encuentra “Bonito, Bonito”, uno de los temas que circuló con fuerza en las redes sociales.

La noticia la tomó por sorpresa, especialmente porque, hasta ese momento, había escuchado y compartido la música del artista sin imaginar que su identidad era una creación digital.

La sorpresa de cumpleaños que terminó en una decepción

Durante la charla en Cada Día, Majo contó que la producción del programa había intentado contactarse con Thiago Navarro para prepararle una sorpresa por su cumpleaños, el 29 de julio.

La idea era conseguir un saludo personalizado del cantante, a quien la conductora suele mencionar al aire y recomendar en sus redes. Sin embargo, el intento de contacto terminó revelando algo que el equipo no sabía.

Según relató, la productora Laura Mazzei le contó que cuando le solicitaron al supuesto cantante un video con un saludo específico, recibieron una respuesta que cambió el rumbo de la iniciativa: Thiago Navarro no existía como persona real.

La revelación sorprendió al equipo y, posteriormente, llegó a Majo. La conductora recordó el episodio con incredulidad y dejó en claro que la noticia le había generado una sensación de desilusión.

“Yo prefiero la verdad”, afirmó cuando sus compañeros debatieron si habría sido mejor recibir el saludo, aunque se tratara de una creación artificial, o conocer la verdadera naturaleza del proyecto.

Quién está detrás de Thiago Navarro

Detrás del cantante virtual está Anier Cruz, un compositor y creador de contenido que recurrió a la inteligencia artificial para desarrollar el proyecto. Cruz escribió la letra de “Bonito, Bonito” y utilizó esta tecnología para generar la música, la voz y la identidad visual del artista.

De esta manera, aunque Thiago Navarro no existe como una persona de carne y hueso, detrás de sus canciones sí hay un creador humano que desarrolló la propuesta musical y la identidad del personaje.

El caso abrió un debate en Cada Día sobre la diferencia entre los artistas virtuales que se presentan abiertamente como personajes ficticios y aquellos cuya naturaleza digital puede pasar inadvertida para parte del público.

Durante la conversación, Majo comparó la situación con Gorillaz, la banda virtual conocida por sus personajes animados, pero marcó una diferencia: para ella, no es lo mismo saber desde el principio que un artista es ficticio que descubrirlo después de haberse encariñado con su música.

“Cada vez más la realidad se parece a la ficción”, reflexionó la conductora, que terminó compartiendo con sus compañeros la desilusión que le provocó enterarse de que el cantante que tanto le gustaba no existe fuera de la pantalla.