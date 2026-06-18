El garage secreto de Leo Messi: lujos y una joya argentina única

La colección del capitán argentino incluye deportivos de culto y piezas exclusivas que lo colocan en la misma liga que Cristiano Ronaldo. Entre ellos, destaca un modelo diseñado por Horacio Pagani, considerado uno de los autos más caros y exclusivos del planeta.

Aunque Lionel Messi mantiene un perfil bajo fuera de la cancha, su pasión por los autos de lujo quedó expuesta en el informe del programa Cada Día, donde Damián Weizman repasó algunos de los modelos más exclusivos que integran su garage.

“Messi tiene de los mejores autos del mundo y también compite con Cristiano Ronaldo. No compite en forma de mostrarlos, pero sí en quién tiene el garage más envidiable”, explicó Weizman al presentar el listado.

Uno de los primeros vehículos mencionados fue el Audi R8 V10 Spider, un modelo que el rosarino conoció gracias al convenio entre Audi y el Barcelona. “Es un hiper superdeportivo, que también lo ha tenido Ronaldo. Es un auto que le gusta mucho a los futbolistas”, detalló el especialista, quien recordó que la marca alemana entregaba unidades a los jugadores cada temporada.

La colección incluye también un Maserati Gran Turismo, un auto de culto italiano. Baseman lo describió como “un vehículo que no se produce a mansalva, pensado para conocedores y coleccionistas. Puede alcanzar velocidades de más de 300 km/h, como un Fórmula 1”.

Otro de los modelos atribuidos a Messi es la Ferrari F430 Spider, descapotable y elegante. “Este es muy mayamense… lo veo muy Anto” apuntó Majo Pérez Comalini. “Es un auto que ronda los 160 mil dólares ”, comentó el especialista, aludiendo al estilo de vida de la pareja en Estados Unidos.

El punto más alto de la lista lo ocupa el Pagani Zonda Tricolore, diseñado por el argentino Horacio Pagani. “No se lo venden a cualquiera… Es una joya inspirada en el viento sonda, valuada en unos 2 millones de euros”, subrayó Weizman.

El especialista destacó además la figura de Pagani como referente mundial: “Es el Messi de la industria automotriz. Un santafesino que se fue a Italia, trabajó en Ferrari y Lamborghini, y luego creó su propia marca, superando incluso a las grandes firmas en exclusividad”.

En definitiva, el garage secreto de Messi refleja una pasión por los deportivos de alta gama y lo coloca en la misma liga que otros ídolos internacionales. Aunque el capitán argentino evita exhibirlos públicamente, su colección es considerada una de las más valiosas entre los futbolistas de élite.