“Ya extraño vestir la celeste y blanca”: el mensaje de Messi tras su despedida

Lionel Messi confirmó su despedida definitiva de la Selección argentina con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, un día después de disputar ante Benín su último partido con la camiseta albiceleste. El capitán repasó su trayectoria, agradeció a quienes lo acompañaron durante su carrera y aseguró que está convencido de haber tomado la decisión correcta.

Lionel Messi confirmó su despedida definitiva de la Selección argentina con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, un día después de disputar ante Benín su último partido con la camiseta albiceleste.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió el capitán, dejando en claro que el encuentro ante Benín marcó el cierre de su etapa con el seleccionado.

El rosarino repasó el largo camino recorrido con la Selección y reconoció que estuvo marcado tanto por grandes alegrías como por momentos difíciles. Sin embargo, sostuvo que cada una de las etapas atravesadas valió la pena.

“Jugar en la Selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”, expresó Messi durante su despedida, visiblemente emocionado. El capitán destacó que formar parte del equipo nacional fue una experiencia única y aseguró que jugar para Argentina fue “lo mejor” que le pasó en la vida.

Messi recordó a su familia, sus compañeros y a Maradona

Durante sus palabras de despedida, Messi tuvo un especial reconocimiento para su familia y sus amigos, además de los compañeros y entrenadores que lo acompañaron a lo largo de su carrera con la camiseta argentina.

“Es muy difícil decir algo hoy, son muchas emociones. Lo primero que pienso es en mi viejo”, confesó al comenzar su discurso.

El capitán también recordó a Diego Maradona y destacó su presencia a lo largo del recorrido de la Selección argentina.

“Sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”, expresó Messi.

Su mensaje estuvo atravesado por el agradecimiento hacia todos aquellos que fueron parte de una historia que tuvo momentos de enorme frustración, pero que finalmente alcanzó títulos inolvidables.

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Un ciclo histórico con la Selección argentina

La despedida de Messi llega después de una etapa histórica para la Selección argentina, en la que el equipo consiguió la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, además de la Copa América 2024.

El rosarino pasó de sufrir duras derrotas en sus primeros años con la camiseta argentina a convertirse en el líder de una generación que volvió a conquistar los principales títulos internacionales.

Ahora, después de su último partido ante Benín, Messi puso punto final a su recorrido como jugador de la Selección y dejó un mensaje que resume el vínculo que construyó durante años con la camiseta albiceleste.

“Ya extraño vestir la celeste y blanca”, escribió el capitán, en una despedida que ya forma parte de la historia del fútbol argentino.

Cristiano Ronaldo despidió a Messi

La despedida también generó repercusiones en el fútbol mundial. Cristiano Ronaldo, uno de los grandes rivales deportivos de Messi durante su carrera, le dedicó un emotivo mensaje.

“Todo mi respeto”, expresó el portugués, en referencia a la decisión del argentino y a la trayectoria que construyó con la Selección.

Así, Messi cerró una etapa que comenzó cuando era apenas un joven que soñaba con triunfar con la camiseta argentina y que terminó con títulos, récords y un lugar definitivo entre las grandes figuras de la historia del fútbol.