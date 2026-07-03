Viajar gratis en colectivo: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen reintegros de hasta el 100% en julio de 2026

Con el aumento del transporte público, varias entidades financieras y billeteras virtuales mantienen promociones que permiten ahorrar hasta el 100% del valor del pasaje. Qué beneficios siguen vigentes, cuáles son los topes y cómo acceder a los descuentos.

Con el incremento del costo del transporte público, cada vez más usuarios buscan alternativas para ahorrar en sus viajes diarios. Durante julio, varias entidades financieras y billeteras virtuales renovaron sus promociones para el pago de colectivos y subtes con beneficios que permiten recuperar parte o incluso la totalidad del valor del pasaje. La mayoría de estas promociones exige realizar el pago mediante tecnología NFC, utilizando el teléfono celular o tarjetas compatibles, o bien a través del sistema QR Transporte.

Los beneficios están disponibles en distintos puntos del país y varían según la entidad financiera elegida.

Banco Macro: reintegro del 20% en transporte público

Los clientes de Banco Macro pueden acceder a un reintegro equivalente al 20% del valor de los pasajes hasta el 31 de julio.

El beneficio se obtiene realizando el pago mediante la aplicación Modo utilizando dinero disponible en cuenta (tenes que tener un mínimo de $1.200). El programa contempla un tope mensual de hasta $10.000 por mes y por usuario.

Naranja X: 50% de descuento en colectivos, subte y peajes

Naranja X mantiene durante todo julio un reintegro del 50% para quienes abonen colectivos, subte y peajes utilizando tarjetas Visa Naranja X mediante tecnología NFC. Tiene un tope de reintegro de $5.000 por persona y por mes hasta el 31.

Además, la billetera ofrece otro beneficio para el subte: quienes paguen con código QR desde la aplicación y dinero en cuenta también obtendrán un reintegro del 50%, que se acredita dentro de las 48 horas posteriores al pago.

MODO: beneficios con QR Transporte

La billetera MODO continúa impulsando el sistema QR Transporte, que permite generar un código desde la aplicación para pagar en molinetes o validadores habilitados.

Durante julio mantiene una promoción con un 50% de descuento adicional para los pagos realizados mediante este sistema. Se podrá utilizar hasta el 15 de julio con un tope de reintegro de $8.000 por banco y por promo.

Santander y MODO: hasta 100% de reintegro en el pasaje de colectivo

Los clientes de Santander que utilicen MODO también pueden acceder a uno de los beneficios más importantes del mes: hasta un 100% de reintegro en viajes de colectivo y subte pagando con QR Transporte y dinero en cuenta.

Los clientes del banco pueden acceder al 50% de reintegro con tope de $8.000. T aquellos que se encuentren adheridos al programa Sorpresa del banco pueden acceder a un 50% extra de reintegro (100% en total) con un tope de $16.000.

Cómo acceder a los descuentos en transporte público

Para aprovechar estas promociones es importante verificar previamente los requisitos establecidos por cada entidad.

En la mayoría de los casos será necesario: