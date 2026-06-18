“Si la encontras no la toques”: cómo es la cápsula radioactiva que robaron en Rosario

La Autoridad Regulatoria Nuclear activó un protocolo nacional tras la desaparición de una fuente de cesio-137 utilizada en medicina nuclear. Aunque el riesgo es bajo si permanece cerrada, advierten que nadie debe tocarla ni manipularla.

Una inesperada alerta encendió las alarmas en todo el país. La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) confirmó el robo de una cápsula radiactiva utilizada para calibrar equipos de medicina nuclear y emitió una advertencia dirigida a toda la población: si alguien la encuentra, no debe tocarla bajo ninguna circunstancia. El hecho fue denunciado en la ciudad de Rosario luego de que personal de un centro especializado detectara la desaparición de una fuente de cesio-137, un material radiactivo empleado en procedimientos médicos y controles técnicos.

Tras conocerse la faltante, se activó un protocolo de emergencia que involucra a organismos e instituciones de todo el país para intentar localizar el elemento y evitar cualquier riesgo para la población.

La desaparición fue advertida durante la tarde del martes cuando personal del laboratorio detectó que la cápsula ya no se encontraba en el lugar donde había sido almacenada. Según consta en la denuncia, el material había sido utilizado por última vez el 12 de junio y luego fue guardado dentro de una caja de plomo ubicada sobre una mesada del laboratorio.

Las primeras averiguaciones indican que el acceso al sector estaba restringido a un número reducido de profesionales vinculados a las tareas de medicina nuclear. A partir de la denuncia, la ARN fue notificada oficialmente y puso en marcha el protocolo previsto para casos de pérdida, robo o extravío de materiales radiactivos.

Cómo es la cápsula radiactiva desaparecida

De acuerdo con la información oficial, la fuente radiactiva estaba guardada dentro de un recipiente cilíndrico de plomo diseñado especialmente para bloquear la radiación. El contenedor tiene aproximadamente 12 centímetros de alto y 10 centímetros de diámetro, con paredes de entre dos y tres centímetros de espesor.

En su interior se encuentra la fuente de cesio-137, presentada en forma de gel y contenida dentro de un envase plástico transparente.

Las autoridades remarcaron que el material desapareció junto con su blindaje de plomo, una característica que reduce significativamente el riesgo radiológico mientras permanezca cerrado y sin daños.

Qué hacer si alguien encuentra el objeto

La principal recomendación de la Autoridad Regulatoria Nuclear es clara: no tocar, mover ni abrir el recipiente.

Si alguna persona encuentra un objeto que coincida con la descripción difundida, debe alejarse del lugar y comunicarse de inmediato con los organismos competentes para que personal especializado intervenga de forma segura.

Los especialistas explicaron que el peligro aumenta únicamente si el contenedor es abierto o manipulado de manera incorrecta, ya que el blindaje cumple la función de impedir la exposición a la radiación.

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Qué es el cesio-137 y por qué genera preocupación

El cesio-137 es un material radiactivo artificial que se utiliza en distintos ámbitos científicos, industriales y médicos.

Se caracteriza por emitir radiación gamma, un tipo de energía con gran capacidad de penetración, motivo por el cual requiere estrictas medidas de seguridad durante su almacenamiento y transporte.

Entre sus aplicaciones más frecuentes se encuentran la calibración de equipos de medicina nuclear, tratamientos de radioterapia y procesos industriales especializados. Además, posee una vida útil extremadamente prolongada: su actividad radiactiva disminuye lentamente y puede mantenerse durante varias décadas.