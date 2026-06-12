Scaloni sigue de cerca al Dibu Martínez y define el equipo para el debut de Argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina completó una nueva práctica en Kansas a pocos días del estreno frente a Argelia. Emiliano Martínez volvió a entrenarse con normalidad, aunque una situación durante la jornada encendió las alarmas. Nicolás Tagliafico continúa siendo la principal preocupación del cuerpo técnico.

A medida que se acerca el debut en el Mundial 2026, Lionel Scaloni comienza a perfilar el equipo que buscará iniciar la defensa del título. Este viernes, la Selección argentina llevó adelante una nueva práctica en Kansas y todas las miradas estuvieron puestas en el estado físico de algunos futbolistas que arrastran molestias, especialmente Emiliano “Dibu” Martínez y Nicolás Tagliafico.

Dibu Martínez entrenó y llevó tranquilidad

La gran noticia para la Albiceleste pasó por la evolución de Emiliano Martínez. El arquero volvió a trabajar sobre el campo de juego utilizando ambos guantes y respondió a las exigencias del cuerpo técnico durante gran parte de la práctica.

Si bien en algunos movimientos mostró señales de incomodidad en la mano derecha, el campeón del mundo completó los ejercicios previstos y transmitió tranquilidad al retirarse del entrenamiento.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió al finalizar la jornada, cuando intentó quitarse los guantes y evidenció dolor en los dedos de la mano lesionada. A pesar de esa situación, el arquero continuó participando normalmente de otras actividades y sigue con grandes posibilidades de ser titular en el estreno mundialista.

Tagliafico preocupa y podría perderse el debut

La principal incógnita en el plantel argentino sigue siendo Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo no participó de los trabajos en cancha debido a una sobrecarga muscular y su presencia ante Argelia aparece cada vez más complicada.

Su ausencia obligó a Scaloni a evaluar distintas alternativas para cubrir el sector izquierdo de la defensa. Entre las opciones aparecen Facundo Medina y Lisandro Martínez, mientras que también existe la posibilidad de modificar el esquema defensivo.

Scaloni comienza a delinear el once titular

Con varios futbolistas recuperándose favorablemente, el entrenador argentino empieza a definir la formación que saldrá a la cancha el próximo martes.

Durante las últimas prácticas, algunos nombres se consolidaron como titulares y todo indica que la base del equipo será la misma que viene sosteniendo el ciclo del entrenador.

El posible equipo de Argentina para enfrentar a Argelia

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Facundo Medina

Rodrigo De Paul

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Lionel Messi

Thiago Almada

Julián Álvarez

Cómo llegan los jugadores que estaban en duda

Además de la situación de Tagliafico, varios futbolistas que habían arrastrado molestias físicas mostraron una evolución positiva en los últimos días.

Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás González y Nico Paz realizaron trabajos de campo y respondieron de buena manera. Por su parte, Lionel Messi dejó atrás las molestias físicas que había sufrido semanas atrás y trabaja con normalidad junto al resto del plantel.

En tanto, Marcos Senesi, convocado tras la baja de Leonardo Balerdi, se incorporará en las próximas horas a la concentración argentina luego de un extenso viaje desde Europa.