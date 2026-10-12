Quién es Darío Giordano, el viudo de Romina Yan acusado por su hijo Valentín de violencia durante su infancia

Valentín Yankelevich, de 23 años, contó que sufrió violencia física y psicológica por parte de Darío Giordano después de la muerte de su madre, en 2010. Según su testimonio, él y su hermano Franco se fueron a vivir con su abuelo, Gustavo Yankelevich.

El testimonio de Valentín Yankelevich, uno de los hijos de la fallecida actriz Romina Yan, sacudió el hermetismo que durante años rodeó a su familia. En una entrevista, el joven relató episodios de violencia física y psicológica que, según afirmó, sufrió durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano.

Las declaraciones también permitieron conocer detalles de una etapa familiar que permaneció alejada de la exposición pública. Según contó Valentín, después de la muerte de su madre, ocurrida en septiembre de 2010, la convivencia con Giordano se volvió insostenible y él y su hermano mayor, Franco, terminaron viviendo con su abuelo materno, Gustavo Yankelevich.

Quién es Darío Giordano, el esposo de Romina Yan

Darío Giordano es un productor vinculado con la industria audiovisual argentina. Su nombre alcanzó notoriedad pública principalmente por su matrimonio con Romina Yan, hija de la productora y actriz Cris Morena y del productor televisivo Gustavo Yankelevich.

La pareja se casó en 1998 y tuvo tres hijos: Franco, Valentín y Azul. Durante años, Giordano desarrolló su actividad profesional detrás de cámara y mantuvo una presencia pública limitada.

Después de la muerte de Romina, el 28 de septiembre de 2010, quedó a cargo de sus tres hijos. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de Valentín, la convivencia familiar atravesó situaciones de violencia que marcaron su infancia y la de su hermano.

Qué contó Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan, sobre la violencia que sufrió de niño

Valentín relató que los episodios de violencia comenzaron cuando era muy chico, después de la muerte de su madre. Según explicó, tenía entre 9 y 10 años cuando empezó a sufrir agresiones físicas y psicológicas por parte de Giordano.

“Era un infierno vivir en esa casa”, expresó al describir el ambiente en el que, según su testimonio, transcurrió parte de su infancia.

El joven también recordó que las horas que pasaba en la escuela representaban un alivio frente a la situación que, según contó, debía afrontar al regresar a su hogar.

Entre los episodios que describió mencionó golpes, tirones de pelo, situaciones en las que era encerrado en su habitación y momentos en los que, según afirmó, recibía la comida varias horas después.

Valentín sostuvo que su hermano Franco también atravesó situaciones similares. Sus declaraciones expusieron una historia familiar que, hasta ahora, había permanecido en gran medida fuera del conocimiento público.

Según contó Valentín, su abuelo Gustavo Yankelevich se convirtió en una persona de confianza a quien pudo contarle lo que estaba ocurriendo en su casa. A partir de esa situación, el productor intervino y obtuvo la custodia de sus nietos Valentín y Franco, quienes dejaron de vivir con su padre alrededor de 2015.

El joven explicó que durante mucho tiempo decidió no hablar públicamente de lo sucedido porque quería proteger a su hermana menor, Azul, que permaneció viviendo con Giordano.

“Yo le pedí a mi abuelo que cuente lo que estaba pasando y él, justamente por querer proteger el proceso judicial, me dijo que tenía que tener paciencia. Y también por mi hermana, ¿no? Ella se quedó con él y no queríamos que tuviera estas reacciones y estas situaciones de violencia con ella. Entonces, por muchos años callamos”, relató.

Valentín contó que Azul llegó a sentir que sus hermanos la habían dejado sola, aunque con el tiempo pudo comprender los motivos de aquella decisión. “Después nos terminó entendiendo y hoy tenemos una relación espectacular”, aseguró.

Actualmente, según la información difundida, Azul vive fuera de la Argentina. Valentín explicó que la distancia y el paso del tiempo también influyeron en su decisión de contar públicamente lo que había vivido durante su infancia.

La relación actual de Darío Giordano y su vida lejos de los medios

Después de su separación de hecho de la familia Yankelevich, Giordano mantuvo un perfil bajo y evitó participar habitualmente de entrevistas televisivas.

En 2014 se casó con Milen Algañarás, chef que tuvo una relación con el actor Mike Amigorena, y formó una nueva familia.

En el ámbito profesional, Giordano estuvo vinculado con equipos de producción de ficciones televisivas como Provócame y Kachorra. Según la información publicada, continuó relacionado con el sector audiovisual, aunque con un perfil independiente y alejado de la exposición pública.

Su última aparición televisiva ampliamente difundida se produjo en 2018, durante la presentación de Vive Ro, el espectáculo homenaje a Romina Yan organizado por Cris Morena en el teatro Gran Rex.

Durante aquella aparición televisiva, Giordano habló sobre el legado artístico de Romina y el vínculo de sus hijos con el mundo del espectáculo. “Ellos entienden esa parte maravillosa de su mamá, también son artistas, de ella heredaron todo”, expresó en una entrevista con el programa Hay que ver.

También se refirió a la emoción que le generaba verlos sobre el escenario en el mismo espacio donde había actuado su madre. “Verlos arriba de este escenario, donde la vimos muchas veces a ella, es muy movilizante”, señaló entonces.

La muerte de Romina Yan y el cambio en la vida de sus hijos

Romina Yan murió el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años, como consecuencia de una descompensación cardíaca.

Su fallecimiento provocó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo argentino y modificó la vida de sus tres hijos, que en ese momento eran pequeños.

A partir de entonces, la familia atravesó una etapa de duelo y reorganización. Según relató Valentín, fue durante esos años cuando comenzaron las situaciones de violencia que atribuyó a su padre y que finalmente lo llevaron, junto con Franco, a vivir con su abuelo.