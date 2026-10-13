Qué es el adenocarcinoma pulmonar, el tipo de cáncer que le detectaron al papa León XIV

El Vaticano confirmó que el papa León XIV tiene adenocarcinoma pulmonar. Qué es este tipo de cáncer, cuáles son sus síntomas y cómo salió la operación que le hicieron.

El Vaticano confirmó que el papa León XIV tiene adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del pulmón. El diagnóstico se confirmó durante una operación en el Policlínico Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. La intervención fue exitosa y no presentó complicaciones.

Qué se sabe sobre la operación del papa León XIV

Según el comunicado difundido por la Santa Sede, el Pontífice fue sometido a una cirugía torácica mediante una técnica videoasistida. Durante el procedimiento, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho con el objetivo de retirar la lesión.

El examen histológico realizado durante la intervención confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, que ya se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios.

El Santo Padre permaneció alrededor de tres horas en el quirófano, mientras que la operación propiamente dicha duró unos 90 minutos. El procedimiento concluyó con éxito y no se registraron complicaciones.

Tras la cirugía, León XIV se despertó sin inconvenientes y, después de un breve período de observación, regresó a su habitación, ubicada en el décimo piso del hospital.

La intervención estuvo a cargo de un equipo quirúrgico dirigido por el profesor Stefano Margaritora. Por el momento, la información difundida por el Vaticano no permite establecer qué tratamiento adicional podría necesitar el Papa.

Qué es el adenocarcinoma pulmonar

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se desarrolla en las células glandulares del pulmón, entre ellas las que recubren los alvéolos y producen sustancias como el moco. Forma parte del grupo de los cánceres de pulmón de células no pequeñas y es uno de los subtipos más frecuentes de esta enfermedad.

Como ocurre con otros tipos de cáncer, aparece cuando determinadas células presentan alteraciones que hacen que crezcan y se multipliquen de manera descontrolada.

Su evolución depende de distintos factores, como el tamaño y la ubicación del tumor, si se extendió a otras zonas del organismo y las características particulares de las células cancerosas. Por eso, el diagnóstico debe complementarse con estudios que permitan determinar la extensión de la enfermedad y orientar las decisiones médicas.

Cuáles son los síntomas del adenocarcinoma pulmonar

En sus primeras etapas, el cáncer de pulmón puede no provocar síntomas evidentes y, en algunos casos, se detecta a partir de estudios médicos realizados por otros motivos.

Cuando aparecen manifestaciones, pueden incluir:

Tos persistente o que empeora con el tiempo.

Dolor en el pecho.

Falta de aire.

Tos con sangre.

Ronquera.

Cansancio persistente.

Pérdida de peso sin una causa aparente.

Estos síntomas no significan necesariamente que una persona tenga cáncer de pulmón, ya que también pueden deberse a otras enfermedades. Sin embargo, si persisten o empeoran, es importante consultar con un profesional de la salud.

Cuáles son los factores de riesgo

El consumo de tabaco es el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón. Sin embargo, la enfermedad también puede aparecer en personas que nunca fumaron.

Entre los factores asociados con una mayor probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer se encuentran:

La exposición al humo de tabaco, incluso de manera pasiva.

El contacto con sustancias cancerígenas en determinados ámbitos laborales, como el amianto o el arsénico.

La exposición al gas radón.

La contaminación del aire.

Los antecedentes familiares de cáncer de pulmón.

Cómo sigue la recuperación del Papa

Después de la operación, la Santa Sede informó que el procedimiento se desarrolló según lo previsto, sin complicaciones, y que el Pontífice regresó a su habitación tras un período de observación.