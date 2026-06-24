Lionel Messi cumple 39: vigente, histórico, eterno dentro y fuera de la cancha

El capitán del seleccionado nacional celebra en plena Copa del Mundo con récords que lo mantienen en la cima. Entre homenajes globales y comparaciones con ídolos de otras épocas, el capitán argentino reafirma su lugar como fenómeno irrepetible del fútbol.

Lionel Messi celebra hoy su cumpleaños número 39 en Kansas City, en plena concentración de la Selección Argentina durante el Mundial 2026. El capitán no solo sigue activo, sino que continúa sumando récords que lo colocan en un lugar único en la historia del fútbol.

Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 tantos, superando a Miroslav Klose. Además, es el único jugador que anotó en tres décadas distintas: 2000s, 2010s y 2020s, un registro que refleja su vigencia en la elite.

A diferencia de otras leyendas, Messi desafía el paso del tiempo. Pelé ya estaba retirado a los 37, Cruyff dejó el fútbol a esa edad y a los 39 era entrenador, mientras que Maradona se había despedido en Boca a los 37. Incluso Di Stéfano jugaba sus últimos partidos en el Espanyol a los 39. Messi, en cambio, sigue siendo protagonista en la máxima competencia.

Su hat-trick frente a Argelia lo convirtió en el triplete más veterano en la historia de los Mundiales, con 38 años y 357 días. También figura en los Récords Guinness 2026 por más goles, más partidos, más minutos y más victorias en Copas del Mundo.

El cumpleaños de Messi coincide con una fecha emblemática para la Argentina: el 24 de junio también nacieron Carlos Gardel, Juan Manuel Fangio y Juan Román Riquelme, y se recuerda la muerte de Gardel. Una constelación de ídolos que refuerza el simbolismo de la jornada.

Los saludos se multiplicaron en todo el mundo. La AFA lo definió como “el hombre que cambió la historia del fútbol mundial”. Claudio Tapia, presidente de la entidad, expresó: “Gracias por cada momento eterno. Simplemente gracias por existir, 10”. Sergio Agüero escribió: “Feliz cumpleaños, chaval. Te quiero”. La Conmebol lo homenajeó como “la leyenda que hace felices a millones”, mientras que Newell’s Old Boys recordó: “La historia del fútbol. Feliz cumple, Leo”.

Excompañeros y entrenadores también destacaron su vigencia. “Messi juega como si el tiempo no pasara”, afirmó Xavi Hernández. Para Pep Guardiola, “es el mejor de todos los tiempos, y lo sigue demostrando cada día”.

En lo personal, Messi confesó que su único deseo al soplar las velas es salud para él y su familia, dejando en segundo plano títulos o récords. Una declaración que muestra su costado humano en medio de la vorágine competitiva.

A los 39, Messi no solo celebra un nuevo año de vida: celebra una carrera que sigue escribiendo capítulos históricos. Su permanencia en la cima lo convierte en un fenómeno único, capaz de superar las barreras del tiempo y de la comparación con cualquier otro ídolo del fútbol mundial.