La primera foto del papa León XIV tras su operación: qué pasa con la visita a la Argentina

El Vaticano difundió imágenes del pontífice mientras se recupera de una cirugía por un tumor canceroso en el pulmón. Los últimos controles médicos mostraron una evolución favorable.

El papa León XIV continúa su recuperación en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece internado tras una intervención quirúrgica para extirparle un tumor canceroso en el pulmón. Este viernes 16 de octubre, el Vaticano difundió las primeras imágenes del pontífice después de la operación y brindó detalles sobre su evolución clínica. La evolución de su salud también mantiene en suspenso uno de los acontecimientos más esperados en la región: la posible visita de León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. Desde el Vaticano señalaron que la decisión dependerá de su recuperación y de la evaluación de los médicos.

Según el parte oficial, los últimos análisis de sangre y la radiografía de tórax mostraron una mejora constante. Además, el Papa celebró una misa en el hospital y continúa con las sesiones de fisioterapia respiratoria, mientras retoma sus actividades cotidianas.

La primera foto del papa León XIV después de la operación

Las imágenes difundidas por el Vaticano muestran al pontífice de pie mientras celebra una misa en una sala de la décima planta del Policlínico Gemelli, en Roma. León XIV aparece vestido con sotana blanca y casulla verde, acompañado por su secretario personal, el sacerdote peruano Edgard Rimaycuna.

La publicación se conoció tres días después de la cirugía para extirparle un tumor canceroso del pulmón. De acuerdo con el comunicado oficial, los controles médicos recientes reflejaron una evolución favorable.

El Vaticano también informó que el Papa mantiene sus actividades cotidianas con autonomía y continúa con la rehabilitación respiratoria indicada por el equipo médico.

El Papa celebró una misa en el hospital durante su recuperación

La celebración religiosa tuvo lugar al mediodía del viernes y contó con la presencia de integrantes del equipo médico y de enfermería del hospital, además de miembros de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Durante la misa, León XIV agradeció al personal sanitario por la atención que brinda diariamente a los pacientes y, en particular, por los cuidados recibidos durante su internación.

Según la información difundida, el pontífice no había recibido nuevas visitas oficiales después del encuentro del jueves con Paolo Rudelli, uno de los principales funcionarios de la Santa Sede. Aunque los últimos controles médicos fueron positivos, el Vaticano mantiene bajo seguimiento su evolución y no confirmó todavía cómo se reorganizará su agenda internacional.

¿Qué pasará con la visita del papa León XIV a la Argentina?

La visita del papa León XIV a la Argentina continúa sin confirmación definitiva. El viaje forma parte de una gira latinoamericana prevista para noviembre, pero su realización dependerá de cómo evolucione la salud del pontífice durante las próximas semanas.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, se refirió a la posibilidad de mantener el itinerario y advirtió que todavía es necesario esperar la recuperación del Papa y las indicaciones de los médicos.

Consultado sobre el viaje, Parolin sostuvo que su realización dependerá de cómo evolucione la situación. También reconoció que existe preocupación por la salud del pontífice y que será necesario evaluar si está en condiciones de afrontar un recorrido internacional de larga distancia.

El funcionario explicó que, cuando comenzó la internación, la intención era mantener la gira según lo previsto. Sin embargo, remarcó que la decisión final todavía no fue tomada.

Cuándo viajaría el Papa a la Argentina

De acuerdo con el itinerario difundido, la visita a la Argentina está prevista del 8 al 11 de noviembre. La gira también contempla una escala en Uruguay el 6 de noviembre y una etapa posterior en Perú, donde el pontífice permanecería hasta el día 16.

Por ahora, el Vaticano no confirmó si se mantendrán todas las fechas ni si habrá modificaciones en el recorrido. La definición dependerá de la evolución clínica de León XIV y de las recomendaciones del equipo médico.