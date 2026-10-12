Impactantes videos: el desborde del río Iguazú obligó a cerrar el puerto y los accesos a las Cataratas

El aumento del caudal del río Iguazú obligó a suspender la navegación y restringir el ingreso a los circuitos turísticos del lado argentino y brasileño. La medida comenzó este lunes 12 de octubre y responde a los riesgos que representa la crecida.

La crecida del río Iguazú obligó a suspender las actividades náuticas en el puerto de Puerto Iguazú y a restringir el acceso a distintos sectores de las Cataratas del Iguazú, tanto en Argentina como en Brasil. Las medidas preventivas comenzaron a regir este lunes 12 de octubre, ante el importante aumento del caudal y el riesgo que representa para las instalaciones cercanas a los saltos.

En el puerto local, el hidrómetro llegó a registrar una altura de 25 metros, con una tendencia que continuaba en ascenso. Frente a esta situación, la Prefectura Naval Argentina dispuso la suspensión de los movimientos de embarcaciones vinculadas con el tráfico vecinal fronterizo, las excursiones turísticas y la navegación deportiva.

Por qué cerraron el puerto de Puerto Iguazú

La decisión de suspender la navegación se tomó debido al incremento del nivel del río y a la necesidad de prevenir accidentes.

Con el agua en ascenso, Prefectura restringió tanto el ingreso como la salida de embarcaciones que operan en el puerto de Puerto Iguazú. La medida alcanza a los servicios turísticos, los cruces del tráfico vecinal fronterizo y las actividades deportivas.

Además, las autoridades dispusieron comunicar la restricción a los organismos paraguayos que intervienen en la navegación entre el puerto Tres Fronteras, en Paraguay, y el de Iguazú, en Argentina.

El operativo también contempla la activación de etapas de alerta previstas en el plan de inundaciones de Prefectura, de acuerdo con la evolución de la altura del río.

Por el momento, la navegación permanecerá suspendida hasta que las autoridades determinen que las condiciones son seguras y autoricen el restablecimiento de las actividades.

Cerraron los circuitos turísticos de las Cataratas del Iguazú

La crecida también afectó el funcionamiento de los parques nacionales de ambos lados de la frontera.

En el sector argentino, la Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. resolvieron restringir temporalmente la circulación de visitantes y el acceso a las áreas de uso público.

La decisión se tomó después de que el caudal del río superara los 12.000 metros cúbicos por segundo. Ante ese volumen de agua, se activaron los protocolos preventivos para proteger a los turistas y al personal que trabaja en el área protegida.

CATARATAS DEL IGUAZU⚠️

> La dirección del parque nacional informó que se cerró el ingreso a las Cataratas de Iguazú por el incremento del caudal a casi 10 veces más.

> La medida es por la seguridad e integridad de los turistas. Todavía no se informo cuando se volvería a abrir.

> El cuadal alcanzo los 12.000 m3 de agua por segundo🌊

#Iguazu #CataratasDelIguazu #Misiones #RioParana — Juan Ayoroa (@JuaniAyoroaOK) October 12, 2026

Durante la jornada se realizarán inspecciones para determinar si la crecida provocó daños o alteraciones en los senderos, las pasarelas y otras instalaciones.

Del lado brasileño también se implementaron cierres temporales y restricciones preventivas en sectores turísticos próximos al río. El objetivo es evitar que los visitantes queden expuestos a la fuerza de la corriente o a posibles anegamientos.

El efecto de El Niño y el riesgo de nuevas crecidas

La situación se produce en un contexto de preocupación por las precipitaciones y las inundaciones en distintas zonas de la región.

El fenómeno climático de El Niño puede modificar los patrones de lluvia en Sudamérica y favorecer episodios de precipitaciones intensas en determinadas áreas. Sin embargo, la evolución concreta del río Iguazú depende de las lluvias registradas en toda su cuenca y de las condiciones hidrológicas del momento.

Por eso, las autoridades mantienen el monitoreo del caudal y evalúan las condiciones de seguridad antes de habilitar nuevamente la navegación y los recorridos turísticos.

La prioridad es evitar accidentes y comprobar que la infraestructura pueda utilizarse sin poner en riesgo a visitantes ni trabajadores.

Hasta el momento, no se informó una fecha ni un horario preciso para la reapertura del puerto de Puerto Iguazú ni de los sectores turísticos restringidos.

La navegación continuará suspendida hasta que Prefectura confirme que desaparecieron las condiciones que motivaron la medida.

En el caso de los parques, la reapertura dependerá tanto del descenso del caudal como de las inspecciones que permitan verificar el estado de las pasarelas, los senderos y las instalaciones.