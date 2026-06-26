Horas decisivas para Manuel Adorni: crecen los rumores de renuncia y Milei definiría su futuro este fin de semana

El jefe de Gabinete atraviesa uno de los momentos más delicados desde que asumió en el Gobierno nacional. En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y las versiones de una fuerte interna en La Libertad Avanza, aumentan las especulaciones sobre una posible salida del funcionario.

El futuro de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete atraviesa horas decisivas. En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, las crecientes versiones sobre su posible salida y una fuerte interna dentro de La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei regresará este fin de semana de su gira por España para tomar una decisión que podría modificar el tablero político del Gobierno nacional. Mientras tanto, ya circulan varios nombres como posibles reemplazantes y, según distintas fuentes oficiales, el desenlace podría conocerse en las próximas horas.

El jefe de Gabinete enfrenta un escenario de máxima tensión luego de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, una situación que abrió una fuerte discusión dentro del oficialismo y aceleró las versiones sobre un posible reemplazo.

Aunque el presidente Javier Milei sostuvo días atrás que confía en la inocencia de su funcionario, también dejó en claro que, si la Justicia comprobara alguna responsabilidad penal, sería apartado del cargo. Desde entonces, las especulaciones no dejaron de crecer y este viernes cobraron aún más fuerza dentro de distintos sectores de La Libertad Avanza.

Versiones de renuncia y una definición inminente

Fuentes políticas coinciden en que el fin de semana será clave para conocer el desenlace de la situación. De acuerdo con información que comenzó a circular en distintos ámbitos del oficialismo, Adorni ya habría comunicado a parte de su equipo de trabajo que dejaría la Jefatura de Gabinete por decisión del Presidente, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de la Casa Rosada.

En paralelo, trascendió que Javier Milei, quien regresa este sábado de su viaje a España, mantendría una reunión con el funcionario para tomar una decisión definitiva. Desde el entorno presidencial sostienen que cualquier definición dependerá exclusivamente del mandatario.

La situación de Adorni también quedó atravesada por las diferencias internas dentro del oficialismo. Fuentes cercanas al Gobierno aseguran que tanto el sector encabezado por Karina Milei como el que responde al asesor presidencial Santiago Caputo analizan distintos escenarios frente a una eventual salida del funcionario. Pese a ello, coinciden en que la última palabra la tendrá el Presidente.

Qué dijo Javier Milei sobre la continuidad de Adorni

Días atrás, Javier Milei volvió a respaldar públicamente al jefe de Gabinete, aunque marcó un límite claro.

El mandatario afirmó que cree en su inocencia, pero remarcó que, si la Justicia determinara responsabilidades en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito, será apartado inmediatamente del cargo.

Mientras tanto, el oficialismo espera el regreso del Presidente al país para definir uno de los movimientos políticos más importantes de las últimas semanas, en un contexto de creciente presión tanto desde la oposición como desde sectores internos del Gobierno.