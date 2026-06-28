Hallaron sin vida a la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras el terremoto en Venezuela

El Club Sport Marítimo confirmó el fallecimiento de la familia del defensor cordobés, que permanecía desaparecida desde el colapso de un edificio en La Guaira. La tragedia ocurrió en medio del devastador terremoto que dejó miles de víctimas y desaparecidos en el país.

La tragedia provocada por los terremotos en Venezuela sumó una de las historias más conmovedoras de las últimas horas. Tras tres días de intensa búsqueda entre los escombros, el Club Sport Marítimo de La Guaira confirmó que fueron hallados sin vida Yanina Maranella, esposa del futbolista argentino Lucas Trejo, y los dos hijos de la pareja, Aarón, de 7 años, y Ainhoa, de 5.

La familia permanecía desaparecida desde el derrumbe del edificio donde vivía, en Playa Grande, estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los potentes sismos que sacudieron al país.

El defensor cordobés, de 38 años, se encontraba en Caracas junto a su equipo para disputar un partido de la Copa Venezuela cuando ocurrieron los terremotos. Tras la suspensión del encuentro regresó de inmediato a La Guaira, donde encontró el edificio Cumanagoto completamente destruido.

Durante las últimas 72 horas, el futbolista encabezó una desesperada búsqueda y utilizó sus redes sociales para pedir ayuda y solicitar la presencia de brigadistas y perros rescatistas. “Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor“, escribió en uno de sus mensajes.

Sin embargo, con el avance de las tareas de remoción de escombros, las autoridades confirmaron el fallecimiento de su esposa y de sus dos hijos.

Una familia que había construido su vida en Venezuela

Lucas Trejo y Yanina Maranella mantenían una relación desde hacía casi diez años y habían contraído matrimonio a fines de 2019.

El futbolista se había radicado en Venezuela en 2015, donde desarrolló gran parte de su carrera deportiva tras vestir las camisetas de clubes como Monagas SC, Deportivo Táchira y, actualmente, Sport Marítimo de La Guaira. Sus hijos, Aarón y Ainhoa, nacieron en 2018 y 2020, respectivamente.

El terremoto en Venezuela deja un saldo cada vez más dramático

La tragedia de la familia Trejo se suma al devastador panorama que atraviesa Venezuela tras los terremotos registrados esta semana. De acuerdo con los últimos reportes oficiales, el número de víctimas fatales asciende a 1.430 personas, mientras que más de 3.200 personas resultaron heridas.

Además, organizaciones que participan en las tareas humanitarias estiman que más de 50.000 personas continúan desaparecidas, mientras miles de rescatistas siguen trabajando contrarreloj para encontrar sobrevivientes bajo los edificios colapsados.