“Gracias por el valor y el coraje”: el emocionante mensaje de un mendocino a Messi antes de su despedida

En las calles de Mendoza, los hinchas viven con emoción las horas previas al último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina. Entre camisetas, reuniones familiares y asados, un mendocino le dedicó unas sentidas palabras al capitán: “Sos un gran ejemplo para todos”.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina moviliza a hinchas de todas las edades. En Mendoza, la previa se vive con camisetas albicelestes, encuentros familiares y amigos que se preparan para compartir una jornada que promete ser inolvidable. En medio de la previa en las calles mendocinas, un hincha aprovechó la cámara para dejarle un mensaje directamente al capitán argentino. Con emoción, agradeció todo lo que Messi hizo durante su carrera y destacó especialmente su ejemplo dentro y fuera de la cancha.

Mientras recorrían las calles para conocer cómo se vivía la previa de la despedida de Messi, las cámaras de Noticiero 9 encontraron a un mendocino que no dudó en dedicarle unas palabras al futbolista.

El hombre imaginó que su mensaje podía llegar hasta el propio capitán y habló directamente frente a la cámara. “Messi, puede que estés viendo este video, espero que llegue hasta ti”, comenzó.

Después llegó el agradecimiento que resumió el sentimiento de muchos hinchas argentinos: “Te doy muchísimas gracias por el valor y el coraje que pusiste en la cancha”.

Pero el mensaje no quedó solamente en lo futbolístico. El mendocino también destacó lo que representa Messi para quienes lo siguieron durante toda su carrera. “Creo que hablo por todos los argentinos, que sos un gran ejemplo para todos, sinceramente, honestamente, desde el corazón”, expresó.

Una generación entera creció viendo jugar a Messi

La despedida del capitán tiene un componente especial porque varias generaciones de argentinos crecieron viendo a Messi con la camiseta de la Selección. Para muchos hinchas, sus recuerdos están asociados a los grandes partidos, las finales, las celebraciones y, finalmente, a los títulos que durante años parecieron esquivos.

Uno de los testimonios recogidos durante la jornada reflejó justamente esa sensación. Un hincha contó que para él Messi significa alegría y que sus partidos fueron una oportunidad para reunirse con familiares y amigos.

La figura del futbolista también aparece ligada a momentos compartidos: partidos vistos en grupo, festejos y encuentros que quedaron en la memoria de quienes acompañaron a la Selección durante más de una década.

Camisetas argentinas y reuniones para despedir al capitán

La previa en Mendoza también estuvo marcada por la presencia de camisetas de la Selección Argentina en las calles. Los hinchas contaron que muchos se preparaban para ver el partido junto a sus familias, mientras otros planeaban reunirse con amigos.

En uno de los testimonios, un joven contó que tenía previsto organizar un encuentro con asado y cerveza para compartir el partido. “Sé que voy a llorar porque la despedida de Messi va a ser como el principio y el fin”, expresó al hablar de lo que significaba para él esta jornada.

La Selección y el fútbol se convirtieron para muchos niños en un espacio para compartir con compañeros, amigos y vecinos.

Los grandes logros de la Selección Argentina, especialmente los títulos obtenidos en los últimos años, permitieron que una nueva generación pudiera experimentar la emoción de ver al equipo campeón.

En ese sentido, Messi trascendió el resultado de cada partido y quedó asociado a encuentros familiares, amistades y recuerdos que los hinchas construyeron alrededor de la camiseta argentina.

La camiseta de Messi llegó hasta Siberia

La expectativa por la despedida del capitán tampoco quedó limitada a Mendoza. Por las calles de Mendoza también estaba Sasha, una joven que contó que llevaría su camiseta de la Selección hasta Siberia, Rusia.

La joven, que tenía la camiseta argentina y estaba preparada para ver el partido, mostró que la pasión por Messi también atraviesa fronteras.

Mientras se acercaba la hora del partido, los testimonios recogidos en Mendoza tuvieron un elemento común: la nostalgia por el final de una etapa. Los hinchas agradecieron a Messi por los momentos vividos y por haber sido protagonista de algunos de los capítulos más importantes de la historia reciente de la Selección.

Para muchos, despedirlo no significa solamente decirle adiós a un futbolista. También implica cerrar una parte de sus propias historias: los partidos compartidos, los festejos, las reuniones familiares y las emociones que quedaron asociadas a cada presentación de la Argentina.

Por eso, en las calles de Mendoza, la previa tuvo un clima diferente.

Entre camisetas, amigos, familias y mensajes cargados de emoción, un mendocino decidió resumir en pocas palabras lo que muchos sienten antes del último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina: “Gracias por el valor y el coraje que pusiste en la cancha. Sos un gran ejemplo para todos”.