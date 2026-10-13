El Niño: preocupa una crecida histórica del río en el Litoral y hay 400 personas afectadas

Las lluvias y el avance del agua mantienen en alerta a Corrientes y Entre Ríos. El río Uruguay superó los niveles de evacuación en Paso de los Libres, mientras que la llegada del fenómeno de El Niño aumenta la preocupación por las próximas precipitaciones.

Las inundaciones mantienen en alerta a distintas localidades del Litoral, donde más de 400 personas resultaron afectadas y varias familias debieron ser evacuadas ante el avance del agua. La situación genera especial preocupación en Corrientes y Entre Ríos, en medio de las advertencias por una posible crecida histórica de los ríos.

El escenario se vuelve más complejo por los pronósticos de nuevas lluvias y la influencia del fenómeno climático de El Niño, que podría extender sus efectos durante los próximos meses y agravar las condiciones en las zonas más vulnerables.

Corrientes: el río Uruguay superó el nivel de evacuación

En Monte Caseros, Corrientes, el río Uruguay alcanzó los 7,10 metros, una altura que obligó a implementar medidas preventivas para reducir los riesgos y evitar mayores complicaciones.

Entre las medidas adoptadas se encuentran cortes de calles, la suspensión de actividades turísticas y restricciones en la navegación. También se registraron interrupciones del suministro eléctrico y del transporte fluvial que conecta la localidad con Bella Unión, en Uruguay.

La situación es aún más delicada en Paso de los Libres, donde el río llegó a los 8,81 metros, por encima del nivel de evacuación fijado en 8,50 metros.

Ante la crecida, varias personas fueron trasladadas al centro de asistencia habilitado en el Regimiento de Infantería de Monte 5, mientras continúa el seguimiento de la evolución del caudal.

Entre Ríos: preocupación por las inundaciones en Concordia

En Entre Ríos, Concordia es uno de los puntos que concentra mayor preocupación por el avance del agua sobre distintos sectores de la costanera.

Las inundaciones obligaron a reubicar a familias que residían en las zonas más expuestas, mientras las autoridades siguen de cerca el comportamiento del río y las condiciones de las defensas costeras.

Frente a este panorama, el gobernador Rogelio Frigerio confirmó la declaración de la emergencia hídrica provincial y anunció que se acelerarán los trabajos de infraestructura y dragado para mejorar el drenaje del agua.

Las tareas buscan reducir el impacto de las inundaciones y reforzar la capacidad de respuesta ante una eventual intensificación de la crecida.

El Niño y las próximas lluvias generan más preocupación

Los pronósticos meteorológicos anticipan nuevas precipitaciones en el corto plazo, una situación que podría agravar las inundaciones en las localidades más comprometidas.

A esto se suman las proyecciones que advierten sobre la posible persistencia de El Niño durante el verano. Diciembre aparece como uno de los períodos que podrían presentar mayores dificultades para las defensas costeras y los terraplenes.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el monitoreo de los caudales y del estado de la infraestructura de contención, con especial atención en las zonas donde el agua ya obligó a evacuar viviendas.

La evolución de las lluvias y el comportamiento de los ríos serán determinantes para establecer la magnitud de la emergencia en el Litoral durante las próximas semanas.