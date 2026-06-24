El dólar oficial volvió a subir y alcanzó su valor más alto en lo que va de 2026

El dólar oficial mayorista subió por séptima rueda consecutiva, alcanzó su valor más alto del año y ya acumula un alza superior al 5% en junio, en un contexto de mayor demanda de cobertura y menor ritmo de compras del Banco Central.

El dólar oficial mayorista volvió a subir este miércoles y encadenó su séptima jornada consecutiva en alza, al trepar $7,50 y cerrar en $1.479 para la venta. Se trata del valor más alto del año y del nivel más elevado desde el 3 de noviembre de 2025, cuando había tocado los $1.482.

Con este nuevo avance, el tipo de cambio de referencia para el mercado acumula una suba superior al 5% en lo que va de junio, en un contexto de mayor demanda de cobertura, menor ritmo de intervención oficial y señales de cautela frente al segundo semestre.

El mayorista, en máximos y con presión sobre el mercado

La cotización del dólar mayorista se mantuvo lejos del techo de la banda cambiaria, que actualmente se ubica en $1.797,67, aunque la brecha ya alcanza el 21,5%. En el segmento de contado se operaron más de u$s648 millones, mientras que en el mercado de futuros el volumen total llegó a unos u$s1.385 millones.

El movimiento del dólar oficial también refleja el mayor riesgo que enfrentan las apuestas al carry trade a medida que se acerca la segunda mitad del año, un período que suele registrar una menor oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.

En esa línea, los contratos de dólar futuro mostraron subas generalizadas de hasta 0,7% en los tramos de 2026. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista cerrará junio en torno a los $1.483,5 y que finalizará el año cerca de los $1.653.

Qué pasó con el dólar minorista, el blue y los financieros

En el Banco Nación, el dólar minorista subió $5 y cerró a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta. Con ese valor, el dólar tarjeta se ubicó en $1.943,50.

Por su parte, el promedio de entidades financieras que releva el Banco Central mostró una cotización de $1.496,01.

En los tipos de cambio paralelos, el comportamiento fue dispar. El dólar MEP cayó 0,3% y se ubicó en $1.502,64, mientras que el contado con liquidación retrocedió 0,1% hasta los $1.551,93. En cambio, el dólar blue avanzó $15 y cerró en $1.520 para la venta.

El Banco Central siguió comprando, pero a un ritmo más lento

En paralelo a la suba del dólar oficial, el Banco Central extendió su racha compradora, aunque con una intervención más moderada. El lunes había adquirido u$s50 millones, mientras que el martes compró apenas u$s20 millones, el monto diario más bajo desde el 3 de marzo.

De esta manera, en lo que va de la semana la autoridad monetaria sumó u$s70 millones, una señal que confirma la desaceleración en el ritmo de acumulación de divisas. En el acumulado de 2026, las compras netas del BCRA ya ascienden a u$s10.903 millones.

Cayeron las reservas por el retroceso del oro y las monedas del DEG

Las reservas internacionales brutas cerraron en u$s47.469 millones, con una baja diaria de u$s38 millones. Según se explicó, la caída estuvo vinculada principalmente al retroceso del oro, que cayó 1,55% y habría restado cerca de u$s140 millones al valor contable de las tenencias del Banco Central.

A eso se sumó el movimiento de las monedas que integran la canasta de los Derechos Especiales de Giro (DEG): el euro y la libra esterlina cayeron 0,42% frente al dólar, el yuan se depreció 0,24% y el yen mostró una variación prácticamente neutra.

Con este escenario, el mercado sigue de cerca la evolución del dólar oficial, en medio de una menor oferta de divisas estacional, una intervención más acotada del Banco Central y una creciente búsqueda de cobertura cambiaria.