Diego Santilli juró como nuevo jefe de Gabinete de Javier Milei: el gesto con Manuel Adorni que marcó el acto

Santilli asumió oficialmente como jefe de Gabinete en una ceremonia encabezada por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. La presencia de 13 gobernadores, entre ellos Alfredo Cornejo, y el abrazo con Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, concentraron la atención política.

Diego Santilli asumió este martes como nuevo jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno nacional, tras prestar juramento ante el presidente Javier Milei en un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada. La ceremonia se desarrolló luego de la reunión de transición con Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante la ceremonia, Diego Santilli pronunció el tradicional “Sí, juro” ante el presidente Javier Milei, formalizando así su incorporación al frente de la Jefatura de Gabinete, desde donde tendrá la responsabilidad de coordinar el trabajo de los distintos ministerios nacionales.

El dirigente continuará además desempeñando funciones vinculadas al área política que encabezaba como ministro del Interior, fortaleciendo el vínculo entre la Nación y las provincias. La designación marca el inicio de una nueva etapa dentro del Gobierno, luego de la salida de Manuel Adorni, quien presentó su renuncia mientras avanza una causa judicial en su contra.

El abrazo entre Milei, Santilli y Adorni fue la imagen del acto

Uno de los momentos más comentados de la ceremonia ocurrió una vez finalizada la jura.

Cuando el acto protocolar llegaba a su fin, Javier Milei convocó a Manuel Adorni, que observaba la ceremonia desde un costado del salón. El exjefe de Gabinete se acercó hasta el escenario y protagonizó un efusivo abrazo junto al Presidente y Diego Santilli, una imagen que rápidamente adquirió fuerte repercusión política.

El gesto fue interpretado como una nueva señal de respaldo del mandatario hacia Adorni, pese a la investigación judicial que motivó su alejamiento del cargo.

El Presidente Javier Milei toma juramento al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli. pic.twitter.com/vUqrpzsn6t — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 30, 2026

Entre los asistentes estuvieron 13 gobernadores, incluidos Alfredo Cornejo, además de funcionarios nacionales y referentes del PRO, como el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, junto a legisladores nacionales y provinciales.

Desde la Casa Rosada interpretaron la amplia convocatoria como una señal de acompañamiento institucional en un momento de reconfiguración del gabinete.

Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni

La presencia del exfuncionario no pasó inadvertida. Durante toda la ceremonia se lo vio sonriente y saludando a distintos dirigentes presentes. En los últimos días, Javier Milei ya había manifestado públicamente su apoyo a Adorni, al sostener que continúa confiando en su inocencia.

El Presidente cuestionó que existan condenas anticipadas antes de una resolución judicial y remarcó que la investigación todavía se encuentra en trámite.

Mientras tanto, Manuel Adorni continúa siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, una causa que generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos e incluso dentro del oficialismo.