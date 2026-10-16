Detuvieron en Mendoza al sospechoso de descuartizar a una mujer en San Luis

El hombre tenía un pedido de captura nacional por una causa de femicidio y fue localizado durante un patrullaje preventivo en Las Heras. Intentó escapar y se refugió en una vivienda, pero la Policía logró detenerlo. La Justicia de San Luis coordina su traslado.

Un hombre buscado por la Justicia de San Luis en una investigación por femicidio fue detenido este viernes en Las Heras luego de intentar escapar de un control policial. El sospechoso tenía un pedido de captura nacional vinculado con el crimen de una mujer cuyos restos fueron encontrados desmembrados en un terreno de la capital puntana.

El procedimiento se realizó en el barrio Santa Teresita, durante un recorrido preventivo de efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP). Cuando los policías intentaron identificarlo, el hombre huyó a pie y se refugió en una vivienda, por lo que solicitaron apoyo de otros móviles.

La intervención de efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) permitió concretar la detención. El operativo ocurrió alrededor de las 12:51 de este viernes.

Cómo fue la detención en Las Heras

Tras la aprehensión, los efectivos consultaron los antecedentes del hombre y constataron que registraba una orden de captura nacional solicitada por la Justicia de San Luis en el marco de una investigación por femicidio.

La medida había sido dispuesta el 14 de octubre por la Fiscalía de Instrucción N.º 1 de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis.

Luego de confirmar la identidad del sospechoso, la Jefatura de la Policía de Mendoza se comunicó con las autoridades policiales de la provincia vecina para informar sobre el procedimiento y coordinar las actuaciones correspondientes.

El hombre permanece alojado en la Subcomisaría Iriarte de Las Heras, a disposición de la Justicia de San Luis. Las autoridades puntanas iniciaron las gestiones para enviar una comisión policial a Mendoza y concretar su traslado.

El hallazgo del cuerpo desmembrado en San Luis

La investigación está relacionada con el hallazgo de los restos de una mujer en un terreno ubicado sobre la ex Ruta Pescadores, en la ciudad de San Luis. El descubrimiento se produjo el martes 13 de octubre, cuando encontraron el cuerpo desmembrado y oculto en bolsas enterradas en un pozo. El caso generó conmoción en el barrio República, ubicado en el oeste de la capital puntana.

De acuerdo con la información difundida sobre la investigación, la mujer tenía alrededor de 40 años y llevaba más de un mes desaparecida. Su pareja habría sostenido que ella había viajado a Mendoza en un vehículo solicitado mediante la aplicación Uber y que no había regresado.

El estado en el que fueron encontrados los restos dificultó inicialmente la identificación formal de la víctima. Los investigadores avanzaron con las medidas necesarias para reconstruir lo ocurrido y determinar las circunstancias del crimen.

La detención en Mendoza representa un avance en la búsqueda del hombre requerido por la Justicia de San Luis. Sin embargo, la investigación deberá establecer las circunstancias de la muerte de la mujer y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El sospechoso será trasladado a la provincia vecina una vez que se completen las actuaciones previstas por las autoridades. Allí quedará a disposición de la Justicia que interviene en la causa por presunto femicidio.