Comenzó el juicio por la desaparición de Loan Peña: 17 acusados, más de 180 testigos y una pregunta que sigue sin respuesta

A más de dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, comenzó el esperado juicio oral. La Justicia busca determinar las responsabilidades de los acusados mientras persiste el interrogante que conmociona al país desde 2024.

El caso que mantuvo en vilo a la Argentina durante más de dos años ingresó en una etapa decisiva. Este jueves comenzó en Corrientes el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 y cuyo paradero sigue siendo un misterio. El proceso judicial se desarrolla en instalaciones de Gendarmería Nacional y reúne a 17 imputados, entre ellos familiares, allegados y exfuncionarios, mientras que más de 180 testigos deberán declarar durante un debate que podría extenderse entre cuatro y seis meses.

Minutos antes del comienzo de las audiencias, el fiscal Carlos Schaefer realizó una contundente declaración sobre el avance de la investigación. Según sostuvo, las pruebas recolectadas durante estos años permitieron reconstruir parte de lo ocurrido el día de la desaparición.

“Sabemos quiénes se lo llevaron, lo que todavía no sabemos es por qué”, expresó el funcionario judicial, una frase que volvió a poner el foco sobre uno de los mayores interrogantes del expediente.

Quiénes son los principales acusados

De los 17 imputados que enfrentarán el juicio, siete aparecen como los principales señalados por la investigación. Entre ellos se encuentran Laudelina Peña, tía del niño; su pareja, Antonio Benítez; Mónica Millapi y Daniel Ramírez, quienes participaron del recorrido al naranjal donde Loan fue visto por última vez.

También figuran el excomisario Walter Maciel, acusado de entorpecer la investigación, y la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava junto a su pareja, el exmarino Carlos Pérez, quienes quedaron bajo sospecha tras diversas pericias realizadas durante la causa.

La desaparición ocurrió el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. Ese día, Loan había asistido a un almuerzo familiar en la casa de su abuela. Luego de comer, salió junto a otros niños y varios adultos hacia un naranjal cercano.

Según la reconstrucción judicial, después de ese recorrido el pequeño nunca regresó. En los días posteriores se desplegó un enorme operativo de búsqueda con policías, bomberos, perros rastreadores y fuerzas federales, aunque nunca se logró dar con el niño.

Una investigación marcada por polémicas y giros inesperados

La causa tuvo numerosos cambios de rumbo desde su inicio. Uno de los episodios más resonantes fue el hallazgo de un botín que pertenecía a Loan. Más tarde, la propia Laudelina Peña reconoció haber dejado ese elemento en el lugar, una situación que los investigadores consideraron un intento de desviar la pesquisa.

También cobraron relevancia las pericias realizadas sobre una camioneta vinculada a dos de los acusados, además de las sospechas sobre maniobras para obstaculizar el avance de la investigación.

Con el paso del tiempo, la hipótesis de una simple desaparición fue perdiendo fuerza y la Justicia comenzó a enfocarse en la posibilidad de una captación y ocultamiento del menor.

Las audiencias se realizarán bajo estrictas medidas de seguridad y no podrán ser transmitidas ni filmadas. El debate oral se llevará adelante ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y contará con la participación de cerca de 200 testigos.

Durante las primeras jornadas se leerán las acusaciones y posteriormente comenzarán las declaraciones de los involucrados y de quienes participaron de la investigación.