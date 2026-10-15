Chaco: ocho mujeres denunciaron a un ginecólogo por presunto abuso sexual, mala praxis y conductas inapropiadas

Ocho mujeres denunciaron al ginecólogo chaqueño Gustavo Osmar Kumiega en una causa que reúne acusaciones de distinta naturaleza y que actualmente es investigada por la Justicia de Chaco. Las presentaciones incluyen cuestionamientos a prácticas médicas realizadas durante consultas, denuncias por conductas consideradas inapropiadas y una acusación por presunto abuso sexual ocurrida fuera del ámbito profesional.

El caso comenzó a tomar estado público luego de que varias pacientes decidieran exponer situaciones que aseguraron haber vivido durante controles ginecológicos. Con el paso de los días se sumaron nuevos testimonios y denuncias que ampliaron el alcance de la causa y multiplicaron la atención sobre el profesional.

De acuerdo con la información que trascendió hasta el momento, seis de las denuncias fueron realizadas por mujeres que habían sido pacientes del médico. En sus presentaciones describieron situaciones vinculadas a comentarios de contenido sexual, procedimientos que consideraron inapropiados, contactos físicos que cuestionaron durante estudios ginecológicos y distintas prácticas que, según afirmaron, excedían el marco habitual de una consulta médica.

Algunas denunciantes también sostuvieron que los contactos continuaron fuera del consultorio a través de redes sociales. Parte de esos intercambios y conversaciones fueron incorporados posteriormente a los expedientes judiciales como elementos de prueba.

La investigación sumó un nuevo capítulo con la denuncia presentada por una mujer identificada como Romina C., quien aclaró que no mantenía una relación médico-paciente con Kumiega. Según relató ante la Justicia, ambos tenían un vínculo personal y el episodio denunciado ocurrió en agosto de 2022.

En su presentación, la mujer aseguró que manifestó de manera expresa que no deseaba mantener relaciones sexuales y posteriormente denunció haber sido víctima de un abuso. Como respaldo de su relato aportó capturas de conversaciones posteriores mantenidas con el profesional que ahora forman parte de la causa.

Actualmente, Romina reside en Emiratos Árabes Unidos y tiene previsto prestar declaración a distancia ante las autoridades judiciales chaqueñas que intervienen en la investigación.

En paralelo, durante los últimos días se conoció una nueva denuncia que elevó a ocho el número total de mujeres que acudieron a la Justicia. La presentación fue realizada por Melisa V., quien acusó al profesional de una presunta mala praxis vinculada a una cirugía practicada en 2022.

Según su relato, tras la intervención creyó durante meses que le habían extirpado el útero. Sin embargo, estudios realizados posteriormente indicaron que el órgano permanecía intacto, situación que motivó la denuncia que actualmente es analizada por las autoridades.

Las distintas presentaciones se encuentran distribuidas entre equipos fiscales de Resistencia que avanzan con la recolección de testimonios, historias clínicas, documentación médica y otros elementos probatorios. El objetivo es determinar las circunstancias de cada uno de los hechos denunciados y establecer si existen responsabilidades penales.

Por su parte, la defensa de Kumiega rechazó públicamente las acusaciones formuladas en su contra. El abogado del profesional sostuvo que las prácticas médicas fueron realizadas dentro de los protocolos habituales y señaló que, hasta el momento de las publicaciones difundidas sobre el caso, no existía una imputación formal.