Camioneros: cuánto cobran en octubre y cómo se pagará el bono millonario

El acuerdo de Camioneros establece aumentos acumulativos hasta febrero de 2027 y un bono extraordinario de $1,2 millones en cuatro cuotas. Así quedan los salarios básicos de las distintas categorías.

El Gobierno homologó el acuerdo salarial alcanzado entre el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresarias del transporte de cargas, correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 40/89. El entendimiento establece aumentos escalonados para los trabajadores de la actividad y un bono extraordinario de $1.200.000 que comenzará a pagarse en 2027.

El esquema salarial toma como referencia los haberes vigentes en agosto de 2026 y contempla incrementos mensuales acumulativos. Por el mecanismo de liquidación, cada aumento se refleja en los salarios cobrados durante el mes siguiente: el salario de septiembre se cobra en los primeros días de octubre y el de octubre, a comienzos de noviembre.

Cuánto cobra un camionero en octubre de 2026

El primer tramo del acuerdo establece un aumento del 1,8% correspondiente a septiembre, que se refleja en los haberes que los trabajadores cobran durante octubre.

Además, para ese período se fijó una suma extraordinaria de $18.000, no remunerativa y por única vez.

Los salarios básicos de los choferes quedan de la siguiente manera:

Conductor de Primera Categoría: $1.095.276,83 de básico, más $18.000 extraordinarios.

$1.095.276,83 de básico, más $18.000 extraordinarios. Conductor de Segunda Categoría: $1.075.758,58 de básico, más $18.000.

$1.075.758,58 de básico, más $18.000. Conductor de Tercera Categoría: $1.056.220,57 de básico, más $18.000.

Estos montos corresponden únicamente al salario básico. El ingreso final puede ser mayor de acuerdo con los adicionales que correspondan a cada trabajador, como antigüedad, viáticos, pernoctada o kilometraje.

Cuánto cobrarán los camioneros en noviembre

El acuerdo contempla un nuevo incremento del 1,7% sobre los salarios de octubre. Esta suba se verá reflejada en las liquidaciones que los trabajadores recibirán durante los primeros días de noviembre.

Los básicos pasarán a ser:

Primera Categoría: $1.113.896,53.

$1.113.896,53. Segunda Categoría: $1.094.046,48.

$1.094.046,48. Tercera Categoría: $1.074.176,32.

A estos valores deberán sumarse los adicionales correspondientes según la actividad y las condiciones laborales de cada empleado.

Cómo quedan los salarios de Camioneros en diciembre

El cronograma salarial continúa con otro aumento del 1,7% correspondiente a noviembre. Con este tramo, el básico de un conductor de Primera Categoría llegará a aproximadamente $1.132.833.

Las categorías inferiores también recibirán el mismo porcentaje de incremento sobre los haberes vigentes.

Luego, en diciembre se aplicará una nueva suba del 1,6%. Con este último tramo de 2026, el salario básico de un conductor de Primera Categoría alcanzará aproximadamente $1.150.958.

Por el mecanismo de liquidación, este aumento se verá reflejado en los recibos que los trabajadores cobrarán durante los primeros días de enero de 2027.

El aumento para Camioneros continuará en 2027

La recomposición salarial continuará durante los primeros meses de 2027. El acuerdo establece una suba del 1,6% en enero y otra del 1,5% en febrero.

Con este último incremento, el básico de un conductor de Primera Categoría llegará a aproximadamente $1.186.909.

En total, el acuerdo contempla un incremento acumulativo del 9,9%, distribuido en seis etapas.

De cuánto será el bono para los camioneros

Uno de los principales puntos del acuerdo es el pago de un bono anual extraordinario de $1.200.000.

La suma no se abonará en un único pago, sino que se distribuirá en cuatro cuotas de $300.000 cada una. El cronograma comenzará en enero de 2027.

El bono se suma al salario básico y a los adicionales que correspondan según la categoría y la rama de actividad de cada trabajador.

Adicionales para ramas específicas

La paritaria también estableció condiciones particulares para determinadas ramas de la actividad.

Para Caudales, se fijó un adicional del 20% sobre determinados conceptos vinculados con viáticos y comida. La mejora se implementará en dos etapas del 10%: una correspondiente a septiembre y otra prevista para enero de 2027. También se contempla un premio por presentismo.

Para los trabajadores de Residuos Patológicos e Industriales Especiales, se estableció un adicional equivalente al 8% del salario básico para los peones que desempeñen tareas como acompañantes de chofer.

Por otra parte, el acuerdo modificó la contribución empresarial extraordinaria destinada a la obra social del sindicato, que pasó de $25.000 a $29.000 mensuales por trabajador.

De esta manera, el nuevo esquema salarial de Camioneros combina aumentos escalonados hasta febrero de 2027, adicionales específicos según la rama de actividad y un bono extraordinario de $1,2 millones que comenzará a pagarse el próximo año.