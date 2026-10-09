Bomba: Agustina Gandolfo no estuvo en la despedida de Lionel Messi en el Monumental

La influencer mendocina y esposa de Lautaro Martínez quedó fuera de la histórica celebración en el Monumental, donde más de 85 mil personas homenajearon al capitán argentino en su último partido con la Selección.

El 6 de octubre, el estadio Monumental se convirtió en escenario de una noche inolvidable. La Selección Argentina enfrentó a Benín en un amistoso que terminó 3-0, pero lo deportivo fue apenas un detalle: el verdadero motivo era despedir a Lionel Messi, quien jugó su último encuentro con la camiseta albiceleste. Con un gol de penal y un clima de emoción desbordante, el capitán cerró una etapa que quedará marcada en la historia del fútbol mundial.

La fiesta incluyó cánticos, banderas y la presencia de figuras como Ángel Di María y Ezequiel Lavezzi, además de familiares de los jugadores actuales. Sin embargo, una ausencia resonó en el ambiente: la de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez. Mientras el Monumental vibraba con la despedida, la empresaria mendocina compartía en redes sociales una rutina muy distinta desde Italia.

En el tercer párrafo de su relato, Gandolfo explicó el motivo de su decisión. “Me volví antes de Argentina, no vi la despedida para no seguir perdiendo días de escuela de los niños”, escribió en Instagram. Al llegar a Milán, sus hijos amanecieron enfermos y prefirió quedarse con ellos, mostrando imágenes de su entrenamiento en casa acompañada por los pequeños. Con ese gesto, dejó en claro que su prioridad es la vida cotidiana y la salud familiar, incluso frente a un evento que marcó la historia del fútbol argentino.

La ausencia generó comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios especularon sobre posibles tensiones personales, alimentadas por un video viral de Agustina Kogan que insinuaba un vínculo con Lautaro Martínez. Gandolfo, sin embargo, evitó responder a esos rumores y se limitó a dar razones familiares, reafirmando su decisión de mantener un perfil bajo frente a la exposición mediática que rodea a las parejas de futbolistas.

La decisión de Gandolfo de no estar presente en la despedida del capitán argentino muestra cómo la vida familiar puede imponerse incluso frente a los grandes hitos deportivos. Mientras el Monumental se vestía de fiesta, ella optó por la intimidad de su hogar en Milán, marcando un contraste que no pasó desapercibido en el mundo del espectáculo.