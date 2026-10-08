Autos: ¿cuáles son los vehículos financiados a tasa cero?

Las principales automotrices que venden en Argentina actualizaron sus planes de financiación a tasa 0% para octubre, con opciones de entre 12 y 36 meses. Ford encabeza el ranking con hasta $40 millones para las versiones V6 de la Ranger, mientras que varias marcas también ofrecen alternativas mediante créditos UVA.

Las automotrices renovaron sus propuestas de financiación para octubre y volvieron a ofrecer créditos a tasa 0% para la compra de vehículos nuevos, con distintas condiciones según el modelo, la versión y el plazo elegido.

La oferta contempla alternativas de entre 12 y 36 meses, tanto mediante préstamos prendarios y cuotas fijas como a través de créditos UVA. En estos últimos, aunque la tasa de interés es 0%, el capital y las cuotas se actualizan de acuerdo con la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo.

El mayor monto de financiación informado para octubre corresponde a Ford, que permite financiar hasta $40 millones en 18 meses para las versiones de la Ranger equipadas con motor V6.

Al cierre de esta información, Toyota y General Motors todavía no habían comunicado sus propuestas de financiación a tasa 0% para octubre.

Ford ofrece hasta $40 millones para la Ranger

Ford encabeza las ofertas de octubre con una financiación de hasta $40 millones a 18 meses para las versiones V6 de la Ranger.

Para las Ranger con otras motorizaciones y para el SUV Everest, el monto máximo es de $30 millones en 18 meses.

En el caso de la Territory Titanium, se pueden financiar hasta $25 millones en 24 meses, mientras que la Territory HEV (híbrida) permite financiar el mismo monto, pero en 18 meses.

Volkswagen tiene dos alternativas de financiación

Volkswagen mantiene dos canales de financiación.

A través de Financiá+, los modelos Polo Comfortline y Highline, Tera Comfort, High y Outfit, Nivus, T-Cross Comfortline, Highline y Extreme, Virtus Sense y Tiguan Life permiten financiar hasta:

$28 millones a 12 meses

$20 millones a 18 meses

$17 millones a 24 meses

La Amarok, excepto la versión Trendline, eleva los máximos hasta $36,5 millones en 12 meses, $24,5 millones en 18 meses y $16,5 millones en 24 cuotas.

Para Taos Highline y Bi-Tono, los montos son de $15 millones a 12 meses, $20 millones a 18 meses y $17 millones a 24 meses.

Las cuotas de Financiá+ corresponden únicamente al capital financiado, mientras que el seguro del vehículo se cobra por separado.

Por otra parte, Volkswagen Compañía Financiera ofrece una alternativa general a tasa 0% de hasta $23 millones a 12 meses o $15,5 millones a 18 meses para modelos como Vento GLI, Tiguan, Taos, Nivus, Saveiro, T-Cross, Polo, Virtus y Tera.

Renault mantiene dos canales

Renault también ofrece financiación por dos vías. A través de Mobilize Financial Services (MFS), dispone de planes de hasta $30 millones a 12 meses para Boreal y Master.

En ese plazo, los máximos son de $28 millones para Kardian, $27 millones para Arkana, $25 millones para Duster y Kangoo utilitario, $20 millones para Oroch, $18 millones para Kwid y $17 millones para Kangoo pasajeros.

A 18 meses, los topes llegan a:

Boreal: $27 millones.

Kardian: $24 millones.

Arkana: $22 millones.

Kangoo VU: $20 millones.

Oroch: $18 millones.

Duster: $17 millones.

Kwid: $16 millones.

Kangoo VP: $15 millones.

A 24 meses, Boreal y Kardian alcanzan un máximo de $20 millones, mientras que Kangoo VU llega a $16 millones; Arkana, a $15 millones; Duster y Kwid, a $14 millones; y Kangoo VP, a $13 millones.

A 30 meses, los máximos son de $15 millones para Kardian, $14 millones para Boreal, $13 millones para Arkana y Kangoo VU, $11 millones para Duster y Kangoo VP y $10 millones para Kwid.

Quienes financien Boreal o Kardian mediante MFS acceden además a seis meses bonificados de seguro Todo Riesgo con franquicia del 5%, de acuerdo con las condiciones informadas.

El otro canal es Renault Store, que suma cupos limitados con financiación para distintos modelos. Kardian y Arkana pueden financiar hasta $19 millones en 12 o 18 cuotas fijas; Duster, hasta $17 millones en 12 o 18 cuotas; Boreal, hasta $17 millones en 18 meses; Kangoo utilitario, hasta $16 millones en 12 o 18 meses; y Kwid, hasta $14 millones en 12 o 18 meses.

Nissan ofrece hasta $20 millones a tasa 0%

Nissan comunicó financiación prendaria de hasta $20 millones a tasa 0% en 12 o 24 meses para Kicks, Sentra y X-Trail.

Para el Kicks, también existe una línea de hasta $18 millones a 12 meses. La marca mantiene además alternativas sin quebranto en 12 y 18 meses para Kicks, Sentra y X-Trail.

Honda financia hasta $24 millones

Honda Argentina informó planes a tasa 0% para toda su gama, con la posibilidad de financiar hasta $24 millones en 24 cuotas fijas.

La automotriz también comunicó alternativas a 12 y 18 meses, aunque sin informar los montos máximos correspondientes.

Las opciones de Stellantis

Dentro del grupo Stellantis, Peugeot ofrece para toda su gama una Tasa Express de hasta $18 millones a 18 meses.

También cuenta con créditos UVA a 24 meses y tasa 0%, con un máximo de $26 millones para todos sus modelos.

En Citroën, las condiciones son similares: hasta $18 millones a 18 meses mediante Tasa Express y hasta $26 millones a 24 meses a través de crédito UVA a tasa 0%.

Fiat propone hasta $24 millones a 12 meses para toda la gama. Para Cronos, Pulse, Fastback y Toro, el máximo sube a $28 millones a 18 meses. Además, ofrece una línea UVA de hasta $30 millones a 36 meses para todos sus modelos.

En Jeep, la financiación llega a $24 millones a 12 meses para toda la gama. Renegade, Compass y Commander pueden financiar hasta $28 millones a 18 meses, mientras que Compass Sport tiene una alternativa exclusiva de $28 millones a 24 meses.

Jeep también ofrece créditos UVA de hasta $30 millones a 24 meses para toda la gama.

Para RAM, Stellantis informó alternativas de financiación de hasta $20 millones para toda la gama.

Por su parte, DS Automobiles permite financiar hasta $26 millones a 18 meses a tasa 0% para cualquiera de sus vehículos. La línea UVA alcanza los $30 millones a 36 meses, también con tasa 0%.

Finalmente, Leapmotor cuenta con dos alternativas a tasa 0% para toda su gama: hasta $18 millones a 18 meses o hasta $24 millones a 12 meses. Su línea de crédito UVA llega a $30 millones a 36 meses.