Video: le recriminaron que tiró basura por la ventanilla, se enfureció y los chocó

Una pareja le dijo al conductor de una camioneta que no está bien tirar basura en la vía pública, este se enojó muchísimo, los insultó y les chocó el auto.

La agresividad en las calles no deja de sorprender, y en esta ocasión, una pareja fue víctima de un ataque simplemente por reprocharle a un conductor que arrojaba basura a la vía pública. El insólito incidente ocurrió en la provincia de Córdoba, y el video de lo sucedido no tardó en volverse viral en las redes sociales.

Hace algunos días, la usuaria de Instagram @consumartinezr compartió un video en su cuenta, donde relató el momento en que, junto con su novio, le señalaron a un conductor que no estaba bien tirar una bolsa de basura desde su auto: “Le tocamos la bocina llamándole la atención y el tipo, no solo fingió que no pasaba nada, sino que vuelve a tirar otro papel por la ventana”.

El incidente comenzó cuando la joven pareja circulaba por la avenida Rafael Núñez y presenció el acto inapropiado del otro conductor. En un semáforo, se pusieron al lado de la camioneta y le reprocharon al hombre: “¿Qué es eso de andar tirando basura a la calle?”. La respuesta fue una reacción agresiva por parte del conductor: “El hombre nos respondió muy enojado y agresivo”, comentó la usuaria en un reel.

El conductor, furioso, comenzó a acercar su camioneta al auto de la pareja, amagando con chocarlos. “Empecé a grabar para que quede registrada cualquier cosa que pase. Menos mal porque finalmente nos chocó y se fue”, relató la joven. En el video, se ve cómo el hombre los amenaza y luego les cruza la camioneta, provocando un choque en la parte delantera del vehículo de la pareja.

El video rápidamente se viralizó, alcanzando más de 250 mil visualizaciones en solo 24 horas.