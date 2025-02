Subió el Salario Mínimo Vital y Móvil en febrero: ¿cuánto es el piso de la hora de trabajo?

El primero de febrero subió el SMVM a $292446. Esto repercute en el salario más básico que se debe pagar tanto mensualmente como por hora. Algunas prestaciones de ANSES también aumentan.

El primero de febrero de 2025, se implementó un nuevo aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), elevando el piso salarial a $292.446 para los trabajadores mensualizados y a $1.462 por hora para los empleados jornalizados.

Este incremento se enmarca en la Resolución 17/2024 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicada tras la falta de acuerdo en la última reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Según esta normativa, el monto volverá a subir en marzo, alcanzando los $296.832 para los trabajadores mensualizados y $1.484 por hora.

¿Cuánto es lo mínimo que tenés que cobrar si trabajás mensualizado?

El nuevo salario mínimo para trabajadores mensualizados es: $296832

¿Cuánto es lo mínimo que te pueden pagar por hora?

Por hora lo mínimo que te pueden pagar es $1484.

¿Qué prestaciones de ANSES suben con el aumento del salario mínimo?

La suba del salario mínimo afecta a diversos programas y beneficios administrados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Entre ellos, la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyo tope de ingresos familiares para acceder a la prestación se ajusta al nuevo SMVM, ascendiendo a $292.446 en febrero y a $296.832 en marzo.

Asimismo, los programas como Becas Progresar también se actualizan, calculándose el tope de ingresos en base a tres salarios mínimos, alcanzando los $877.338 en febrero.

El Plan Hogar, que subsidia la compra de garrafas sociales, se ve afectado por esta actualización, estableciendo nuevos límites de ingresos de $584.892 para familias sin integrantes con discapacidad y de $877.338 para aquellas con al menos un miembro con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Los jubilados que accedieron a su haber sin moratoria y cuentan con 30 años de aportes efectivos tienen garantizado el 82% del salario mínimo. No obstante, dado que este porcentaje sigue cubierto por la jubilación mínima actual, no se pagará un plus adicional en febrero.

¿Cuándo vas a cobrar de fondo de desempleo con el aumento del SMVM?

El monto de la cuota del fondo de desempleo es el 75% del mejor salario del dependiente en los últimos seis meses previos a su despido. Sin embargo, ningún beneficiario puede cobrar menos de la mitad del salario mínimo ni más que el 100% del mismo. Por lo tanto, los nuevos topes son de $146.223 y $292.446, respectivamente.