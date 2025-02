Plazo Fijo: ¿cuánto paga en febrero si deposito $50000?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió bajar la tasa de interés de las inversiones más frecuentes a 30 días.

Si bien las tasas de referencia siguen bajando desde el año pasado, los Plazos Fijos es una herramienta valiosa para los ahorristas que buscan mantener el poder adquisitivo de su dinero depositado.

Este lunes 3 de febrero, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó los porcentajes de ganancias que ofrece cada banco para quienes deseen constituir un plazo fijo en pesos a 30 días.

En el sitio oficial del organismo, presidido por Santiago Bausili, se puede consultar la tasa de interés de cada banco este lunes 3 de febrero, de acuerdo a una extensa lista de entidades financieras que operan en el país.

El BCRA facilitó una tabla comparativa que incluye los 10 bancos con mayor volumen de depósitos, así como aquellos bancos que informaron la tasa ofrecida a no clientes. De esta manera, los clientes pueden elegir la mejor propuesta y utilizar el servicio de home banking para constituir su plazo fijo.

Para aquellos que no son clientes, podrán acceder al enlace del banco elegido para solicitar un plazo fijo en su sitio web. Además, el BCRA aclara que esta herramienta de inversión no tiene costo para los usuarios y no requiere papeleo ni otros trámites.

El pasado viernes 31 de enero, el Banco Central anunció una reducción en las tasas de interés, que afectan al costo del financiamiento de las entidades bancarias y a otras inversiones en moneda local, como los plazos fijos. La entidad monetaria redujo la tasa nominal anual (TNA) del 32% al 29%. Esta decisión se fundamenta en la consolidación observada en las expectativas de baja de la inflación, según un comunicado oficial del organismo.

Es importante recordar que el BCRA dispuso el año pasado la desregulación de las tasas mínimas de interés para los depósitos fijos en pesos, por lo que el porcentaje de ganancias que obtiene el cliente queda a criterio de cada entidad bancaria.

Aquí se presenta el listado de los bancos estatales y privados con la correspondiente tasa de interés para este lunes 3 de febrero, disponible para quienes deseen constituir un plazo fijo en pesos a 30 días:

Bancos estatales y privados:

Banco Nación: 25%

Banco Provincia: 26,5%

Banco Ciudad: 25%

Banco Santander: 24%

Banco Galicia: 25%

BBVA: 27,5%

Banco Macro: 26,5%

Banco Galicia Más (ex HSBC): 25%

Banco Credicoop: 25%

Banco ICBC: 27,8%

Otros bancos con tasa de plazo fijo online para no clientes:

Banco BICA S.A.: 27,5%

Banco CMF S.A.: 30%

Banco Comafi Sociedad Anónima: 26,5%

Banco de Corrientes: 29%

Banco de Córdoba: 29%

Banco de Chubut: 28%

Banco del Sol: 31%

Banco Dino S.A.: 26%

Banco Hipotecario: 26%

Banco Julio Sociedad Anónima: 26,5%

Banco Masventas S.A.: 20,5%

Banco Meridian: 28,5%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 27%

Banco Voii S.A.: 30%

Bibank S.A.: 27%

Crédito Regional Compañía Financiera: 29%

Reba: 29%

Banco Columbia: 32%

¿Cuánto paga de interés un banco en febrero?

Un banco paga de interés en febrero:

Capital Interés Total

$50000 $1027,4 $51.027,40