Récord de emprendedores en la Experiencia Endeavor Cuyo 2025: innovación, capacitación y networking en Mendoza

Más de 5.500 emprendedores se reunieron en la Nave Cultural de Mendoza para vivir una nueva edición de la Experiencia Endeavor Cuyo 2025, el encuentro más convocante de la región en materia de innovación, capacitación y networking con elnueve.com como sponsor.

La ciudad de Mendoza fue nuevamente epicentro del espíritu emprendedor con la realización de la Experiencia Endeavor Cuyo 2025, un evento que superó todas las expectativas al reunir a más de 5.500 participantes en una jornada cargada de inspiración, formación y conexiones estratégicas.

El encuentro, que tuvo lugar en la Nave Cultural, consolidó su posición como el evento más importante del ecosistema emprendedor del oeste argentino. Durante toda la jornada, los asistentes participaron de charlas magistrales, mentorías, masterclasses y espacios de networking que potenciaron el intercambio de experiencias y el desarrollo de nuevos proyectos. Con el patrocinio de elnueve.com, la edición 2025 de Experiencia Endeavor Cuyo reafirmó su compromiso con el crecimiento del talento.

Concebido para inspirar, capacitar y conectar, la Experiencia Endeavor buscó brindar herramientas concretas a quienes lideran el cambio en un mercado en constante evolución. Bajo la consigna #DeCuyoAlMundo, el evento reafirmó su compromiso de impulsar a los emprendedores locales a pensar en grande y a proyectar sus ideas. Con el objetivo de impulsar el talento local a escala global, la experiencia contó con una propuesta de valor única, que incluyó desde charlas con los empresarios más influyentes del país hasta espacios exclusivos para generar sinergias estratégicas. “Tenemos tres ejes que en todo el evento están presentes: la inspiración, la capacitación y las conexiones de valor. Los speakers que elegimos son personas que están liderando hoy sus industrias, pero que cuentan sus historias desde los inicios, sus aprendizajes, desde el cómo hacer”, destacó María José Rubio Nanclares, directora de Endeavor Cuyo.

La jornada comenzó con las famosas Endeavor Talks que reunieron a fundadores de las empresas que están transformando la industria en Latinoamérica. Entre los principales oradores se encontraron Julián Gurfinkel, co-fundador; CMO de Turismocity; Julieta Luz Porta, co-founder & CEO de Sphere Bio; Sandra Rossi, especialista en Medicina del Deporte; Jerónimo Páez, piloto profesional de downhill / enduro Red Bull Cerro Abajo; y Federico Robello, co-fundador y CEO de Guchini.

En cuanto a la capacitación de vanguardia, los asistentes pudieron participar en cuatro Endeavor Masterclasses dictadas por referentes en sus áreas: “Estrategias comerciales”, a

cargo de Emiliano Marchiori (fundador y CEO de Delenio), “Modelo de Negocio”, liderada por Julia Bearzi (Directora Ejecutiva de Endeavor Argentina), “TikTok para Negocios”, una clase magistral de Patricia Jebsen, e “IA y Algoritmo”, impartida por Joan Cwaik. Además, el Panel de Innovación en Industrias reunió a emprendedores locales que están disrumpiendo sus mercados: Sol Tossounian (Barro Cocina), Kevin Schejter (Wanderwarm) y Gregorio Bajda (Laboratorios VALCA).

La Experiencia Endeavor Cuyo también ofreció dos actividades clave para startups en crecimiento: “Meet the Companies”, una iniciativa exclusiva que conectó, a través de reuniones 1 a 1, a startups con soluciones disruptivas con grandes empresas en busca de innovación para generar sinergias estratégicas; y el “Club del Pitch” , donde emprendedores seleccionados presentaron sus proyectos ante toda la audiencia y un jurado de expertos de Endeavor, quienes brindaron feedback desde la perspectiva del inversor, el cliente y un análisis crítico.

Durante la experiencia, prestigiosos mentores de la red de Endeavor en Argentina brindaron mentorías grupales en temáticas y desafíos puntuales para emprendedores. También formaron parte de la experiencia Julia Bearzi, Directora Ejecutiva de Endeavor Argentina, Yuliana Bustamante, Directora de Marketing y Comunicación en Endeavor Argentina, y María José Rubio Nanclares, COO de Endeavor Cuyo. Las mentorías grupales, denominadas “Mentor Talks”, cubrieron una amplia gama de disciplinas cruciales para el desarrollo emprendedor. Entre los expertos participantes estuvieron Emiliano Mirabile Bertancud (Tomás Alva Edison) discutiendo sobre “Tecnología con sentido”; Alejandro “Rufo” Montbrun y Juan Pablo Miguel (Incubadora Uncuyo) quienes abordaron cómo diseñar un “Modelo de negocios con impacto y marca personal” y María Luz Villarroel Trillini junto a Marina Diaz (Centro Emprendedores Universidad del Aconcagua) enfocándose en “Foco y productividad”. La búsqueda de capital fue tratada por Federico

Broquen y Agustín Rodríguez (Embarca) con su charla sobre “Cómo diseñar una ronda que cierre”, y por Gerardo Germanó (Rentennials) explicando “Cómo financiar una startup”.

La gestión del talento fue clave en las charlas de José Alberto Marengo (Acros Training) sobre “Cómo armar el dream team” y Martina Huerta (Umbral Capital Humano) sobre “Human Branding”. En el frente tecnológico, Marcos Bruno y Giorgio Tacchini (Merovingian Data) explicaron “Ccómo usar datos e IA”, mientras Yenién Evangelista (Nómade) profundizó en la “Inteligencia Artificial”. Las estrategias comerciales y de marketing fueron un pilar, con Nicolás Suraci y Juan Manuel Contreras (Suraci) hablando sobre “Franquicias”; Fernando Prato e Ignacio “Nato” Esteller (Punta Marlech) sobre “EmprendeMarketing”; Francisco Verdaguer y Manuel Kuret (PACS by Regrow) potenciando “Ventas B2B con LinkedIn”; y Emiliano Marchiori (Delenio) prometiendo “1 minuto para cambiar tus ventas”.

El desarrollo de producto y marca fue cubierto por Tomas Granella (Burgang & Guchini) sobre la”Creación de comunidad”; Nicolas Scaiola y María Chaluleu (Las Palapas & Barro Cocina) con “Creatividad y estrategia para comunicar tu marca”; y Agustina Pérez, Josefina Boulocq y Pato Retali (Rule Retali) presentando “La estrategia de marca como acto de rebeldía”. Finalmente, se ofrecieron herramientas prácticas para la gestión y el crecimiento, como la charla de Lorena Henriquez y Gaston Kovalenko (Perfil Humano) sobre el “Blance salarial”; Pilar Centurión (Enfoque Comercial) con un plan para “Conseguir tus primeros 10 clientes”; Yuliana Bustamante (Endeavor Argentina) explicando “Cómo ser noticia en los medios”; Florencia Rubio Nanclares (MASDOS) sobre “Propósito y cultura”; Pablo Navarro Lehoux y Anahí Gómez (Club de Emprendedores Mendoza Ciudad) ayudando a poner ideas “en marcha”; y Darío Daniel Adaro junto a María Celina Abaurre (Red JUSLAB) exponiendo sobre “Innovación Pública”.

La jornada culminó con una Networking Party para fomentar la conexión entre todos los actores del ecosistema en un ambiente distendido. La Experiencia Endeavor Cuyo 2025 cerró su jornada, consolidándose no sólo como el evento de inspiración y networking más importante de la región, sino como un verdadero motor para el escalamiento de negocios. El éxito rotundo de la convocatoria y la alta calidad del contenido y los oradores demostraron el inmenso potencial y la madurez del ecosistema emprendedor. Con esta jornada, Endeavor Cuyo reafirmó su misión fundamental de apoyar a los emprendedores a pensar en grande y a proyectarse globalmente, sentando bases sólidas con mayor impacto en el futuro.