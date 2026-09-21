Mendoza Shopping incorpora cinco nuevas propuestas y expande su oferta comercial

Moda, calzado, entretenimiento, barbería y cosmética se suman a la propuesta del centro comercial. Las nuevas incorporaciones se enmarcan en una estrategia de expansión que busca diversificar la oferta y acompañar los nuevos hábitos de consumo.

El centro comercial ubicado en Guaymallén se expande con la incorporación de nuevas marcas y propuestas destinadas a ampliar la experiencia de quienes lo visitan.

En esta nueva etapa, cinco propuestas se incorporan a su oferta de consumo, servicios, gastronomía y entretenimiento. Se trata de SKINKO, la reconocida cadena internacional especializada en K-Beauty que abrirá sus puertas próximamente; Havaianas, la marca que convirtió al tradicional calzado brasileño en un ícono de la moda y la autoexpresión; Blom Play, un espacio dedicado íntegramente a las máquinas de grúas para obtener peluches; Birras y Barbas, una barbería que suma cerveza, entretenimiento y cuidado personal; y Aura, con un local de moda que combina tendencias internacionales e identidad propia.

Las nuevas aperturas forman parte de una estrategia orientada a diversificar la oferta del shopping y generar nuevas experiencias para el público local, además de convertirse en una alternativa atractiva para los turistas que visitan Mendoza.

SKINKO: revolución por la marca internacional del K-beauty

Una de las novedades de la temporada será SKINKO, una multimarca especializada en skincare coreano que se presenta como un puente entre las últimas tendencias del K-beauty y el mercado local.

La marca abrirá sus puertas próximamente en Mendoza Shopping con una propuesta integral que abarca todos los segmentos del cuidado y la belleza: el cuidado capilar, el Inner beauty (suplementos) y beauty devices.

Su catálogo inicial contempla hidratantes, sérums, tónicos, mascarillas y protectores solares, inspirados en la filosofía coreana del cuidado progresivo y preventivo de la piel.

El diferencial de la propuesta estará puesto en la combinación de activos innovadores con una estética cuidada y una experiencia pensada también para el universo digital y las redes sociales.

El portfolio incluirá opciones accesibles y productos premium, con una selección que busca reunir distintas alternativas dentro del universo de la cosmética coreana.

Havaianas: del verano brasileño al street style

Durante seis meses y en un espacio inspirado en la frescura y la energía de los mercados abiertos de San Pablo, Havaianas -la marca que convirtió a la tradicional sandalia de goma en un producto reconocido a nivel internacional- estará instalada en el Shopping.

Su propuesta evolucionó desde el uso asociado a la playa hasta convertirse en un elemento presente también en looks urbanos y cotidianos.

Presente en los cinco continentes, la marca se posiciona alrededor de conceptos como comodidad, color y autoexpresión, bajo la firma “Original do Brasil desde 1962”.

La campaña de esta temporada primavera-verano se enfoca en romper las reglas del calzado tradicional. Promueve una actitud audaz donde la comodidad no resigna estilo.

Havaianas plantea nuevas formas de incorporar sus diseños al uso urbano y cotidiano, con modelos que pueden combinarse con vestidos, denim o looks nocturnos relajados.

Blom Play: más de 30 máquinas de peluche

Otra de las novedades es Blom Play, el primer local comercial de la provincia dedicado íntegramente a las máquinas de grúas para obtener peluches.

El espacio cuenta con más de 30 máquinas, con diferentes diseños y alternativas de juego. El sistema funciona mediante fichas, que pueden adquirirse en los tótems electrónicos instalados dentro del local.

La propuesta también incorpora un sistema de canje: quienes hayan obtenido varios peluches pequeños pueden entregar cuatro unidades y cambiarlas por un peluche grande, pudiendo elegir el diseño disponible.

Al formar parte de la propuesta de Mendoza Shopping, Blom Play funciona de lunes a domingos, de 10 a 22, ofreciendo una alternativa de entretenimiento para niños, adolescentes y familias.

Birras y Barbas: una barbería que suma entretenimiento

En la planta alta del shopping, frente a Cinépolis, desembarcó Birras y Barbas, una barbería masculina que busca alejarse del formato tradicional para convertir el cuidado personal en una experiencia social.

La propuesta incluye servicios de corte de cabello y barba, acompañados por la posibilidad de disfrutar una cerveza o una pinta durante la atención. A esto se suman productos especializados para el cuidado del cabello y la barba y un servicio de bartender.

La combinación de barbería, bebidas y entretenimiento apunta a generar un espacio de encuentro en el que el cuidado personal se integre con una experiencia social.

Aura: moda y tendencias

Ubicada en un amplio local de 183 metros cuadrados, en la planta baja, Aura presenta un concepto de moda que combina la propuesta internacional de SHEIN con una identidad propia.

El 80% de la oferta está conformado por prendas seleccionadas de SHEIN, mientras que el 20% corresponde a Aura, una línea exclusiva desarrollada especialmente para el público local, con prendas seleccionadas y propuestas propias.

La marca plantea a la moda como una herramienta de expresión personal, con tendencias actuales y prendas pensadas para que cada cliente pueda descubrir y definir su propio estilo.

La propuesta incluye opciones con precios que van desde $15.000 hasta $80.000, dentro de un espacio diseñado para recorrer, probar diferentes alternativas y encontrar prendas que se adapten a cada personalidad.

Con estas cinco incorporaciones, Mendoza Shopping refuerza su apuesta por el crecimiento y la expansión comercial, sumando propuestas que exceden la oferta tradicional de productos y servicios.