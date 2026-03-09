Lavalle firmó un convenio con Coviar para fortalecer a productores vitivinícolas

La Municipalidad de Lavalle firmó un convenio con la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) para impulsar el desarrollo de la vitivinicultura y el enoturismo en el departamento, con una agenda de trabajo de dos años orientada a fortalecer a productores locales, promover proyectos productivos y generar nuevas oportunidades de exportación.

La Municipalidad de Lavalle firmó un convenio que tuvo lugar en la ciudad de Luján de Cuyo. Con el objetivo de consolidar la vitivinicultura y el enoturismo en el departamento, se oficializó una colaboración mutua entre el Municipio y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).

El acuerdo entre el intendente Edgardo González y el flamante presidente de Coviar, Fabián Ruggeri, establecerá una agenda de trabajo conjunta durante los próximos dos años, destinada a acompañar a productores, elaboradores artesanales, jóvenes y actores vinculados al turismo del vino.

El convenio prevé acciones para fortalecer la vitivinicultura local mediante la búsqueda de financiamiento, el desarrollo de proyectos productivos y la promoción de oportunidades de exportación. Además, se impulsará el enoturismo en el departamento con capacitaciones e intercambio de información, junto con instancias formativas técnicas sobre manejo de plagas, eficiencia energética, energías alternativas y uso responsable del agua.

El Municipio de Lavalle continúa un trabajo de décadas en el acompañamiento a productores, a través del fortalecimiento de la Asociación de Elaboradores de Vino Casero y Artesanal, los eventos consolidados como el Seminario y Concurso Latinoamericano de Vinos Caseros y Artesanales. También se apoya a los productores en exposiciones, ferias y distintos stands en eventos turísticos y económicos abriendo espacios de comercialización.

Además, el Municipio, a través de su oficina del INV, brinda asesoramiento y asistencia en la gestión de trámites a productores en el inicio de cosecha, final de cosecha, en la presentación de etiquetas y recepción de muestra para su respectivo análisis. También, en las solicitudes de fajas de seguridad para el fraccionamiento, las autorizaciones para la implantación de variedad tintoreras, trámites de tarjeta del viñatero y obleas para cosecha.

La comuna lavallina permite la agilización de trámites y así poder cumplir con las recepciones que se realicen en la oficina. En síntesis, un trabajo articulado para una actividad que busca potenciar la productividad de Lavalle.