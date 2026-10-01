Grupo Lorenzo presenta la mayor exhibición de marcas chinas con descuentos de hasta 3.000 dólares

Llega la Expo Oriente a Chacras Park. De losmodelos 100% eléctricos a los híbridos y de combustión: BAIC, Arcfox, JAC, Leapmotory la marca de motos Voge mostrarán su oferta completa con precios promocionales.

La industria automotriz atraviesa una de las transformaciones más dinámicas de las últimas décadas, impulsada por la innovación tecnológica, la eficiencia energética y la democratización de nuevas alternativas de movilidad.

En este contexto y en paralelo con la Expo Auto Chino en Buenos Aires que se realizará este fin de semana en Buenos Aires, Grupo Lorenzo anuncia la realización en Mendoza de la Expo Oriente, un evento concebido para acercar al público mendocino la propuesta integral de las marcas de origen chino que lideran la vanguardia en diseño, electrificación y equipamiento.

La muestra tendrá lugar en el complejo Chacras Park (Panamericana S/N frente a los Caracoles de Chacras), donde convergen los concesionarios chinos oficiales del grupo. Durante las jornadas de la exposición, los visitantes podrán recorrer en un solo lugar la oferta completa de marcas referentes como BAIC, Arcfox, JAC,Leapmotor y la marca premium de motos Voge, explorando vehículos de diversos segmentos y con múltiples opciones de motorización.

Una propuesta integral de movilidad e innovación

El crecimiento y la consolidación de los fabricantes asiáticos en el mercado global han redefinido las expectativas de los usuarios. Expo Oriente se presenta no solo como una feria comercial, sino como una experiencia para conocer de primera mano cómo estas firmas han evolucionado en aspectos clave como la conectividad, la seguridad activa, la conducción asistida y la sostenibilidad.

En los salones de exposición de Chacras Park se exhibirán modelos que abarcan todo el abanico tecnológico disponible en el mercado actual:

Vehículos 100% Eléctricos y Movilidad Híbrida: Alternativas de última generación orientadas a la eficiencia energética, destacadas por la presencia de marcas pioneras en la transición ecológica como la Baic BJ60, losArcfox T1 o Kaola y la JAC S6.

Alternativas de última generación orientadas a la eficiencia energética, destacadas por la presencia de marcas pioneras en la transición ecológica como la Baic BJ60, losArcfox T1 o Kaola y la JAC S6. Propuestas Ultra-Híbridas y Híbridas Enchufables: Unidades pensadas para optimizar el consumo urbano e interurbano sin comprometer la autonomía en viajes de larga distancia, como los modelos B10 y C10 de Leapmotor.

Unidades pensadas para optimizar el consumo urbano e interurbano sin comprometer la autonomía en viajes de larga distancia, como los modelos B10 y C10 de Leapmotor. Motorización a Combustión Tradicional: Modelos que combinan prestaciones dinámicas y gran relación costo-beneficio, comoel JAC JS2..

“Queremos que los mendocinos puedan experimentar en persona la revolución tecnológica que estas marcas están liderando a nivel global. Expo Oriente nace para abrir las puertas de nuestros concesionarios con una mirada transparente y cercana, permitiendo que cada cliente encuentre la solución de movilidad que mejor se adapte a sus necesidades reales, con el respaldo y la trayectoria que nos caracteriza”, destacande Grupo Lorenzo.

La cita en Chacras Park invita a toda la comunidad a sumarse a tres jornada donde la el acceso a la nueva movilidad se encuentran en un solo lugar.

Datos útiles:

Lugar: Chacras Park – Panamericana s/n, frene a los Caracoles de Chacras.

Fechas: 2, 3 y 4 de octubre

Horarios: