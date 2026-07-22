De la ruta al encuentro: ELF abre un nuevo hub para motociclistas en Mendoza

La compañía lanza su segundo ELF Expert en el país dentro del Parador Punto de Encuentro, un innovador espacio sobre la Ruta 7 que redefine la experiencia del viajero en moto.

ELF, marca líder en lubricantes del grupo TotalEnergies, anuncia la apertura de un nuevo espacio ELF Expert y ELF Café en el recientemente inaugurado Parador Punto de Encuentro, ubicado sobre la Ruta Nacional 7, consolidando su presencia en uno de los corredores turísticos y logísticos más importantes del país.

El Parador Punto de Encuentro es un innovador espacio turístico situado en el lateral norte de la Ruta 7, entre las calles Robert y Quiroga, a pocos kilómetros del centro de San Martín, Mendoza. Diseñado especialmente para motoviajeros y turistas, combina servicios de hospitalidad, gastronomía y asistencia técnica en un entorno pensado para la experiencia del viajero. El predio ofrece restaurante, cafetería, alojamiento con 10 habitaciones (con proyección de ampliación), estacionamiento seguro, taller de motos, showroom de autos y motos, y atención las 24 horas.

En este contexto, ELF se integra con dos propuestas diferenciales:

ELF Expert: un punto especializado de atención técnica que ofrece servicio de cambio de aceite para motos y comercialización exclusiva de la gama completa de lubricantes ELF Moto , posicionándose como el segundo espacio de este tipo en el país.

un punto especializado de atención técnica que ofrece servicio de cambio de aceite para motos y comercialización exclusiva de la gama completa de lubricantes , posicionándose como el segundo espacio de este tipo en el país. ELF Café: un espacio gastronómico intervenido bajo la identidad de la marca, pensado como punto de descanso y encuentro para motociclistas y viajeros, donde se respira el ADN del motorsport.

La alianza con el Parador Punto de Encuentro responde a la estrategia de ELF de acercarse a sus consumidores en momentos clave de uso, acompañando a en ruta con soluciones de alta calidad.

“La apertura de este nuevo ELF Expert y ELF Café en Mendoza representa un paso estratégico para la marca en Argentina. Estar presentes en un corredor tan relevante como la Ruta 7 nos permite conectar directamente con nuestros usuarios y fortalecer la experiencia de marca. Este es además el segundo ELF Expert del país, un hito que refleja nuestro compromiso con el desarrollo de una red de servicios especializados para motociclistas”, señaló Diego Tricci, Director General Automotive de TotalEnergies.

Por su parte, desde el Parador destacaron el valor de esta alianza para potenciar su propuesta: “Punto de Encuentro nace con el objetivo de brindar una experiencia integral para el viajero, especialmente para la comunidad motera. La incorporación de ELF, una marca global con fuerte ADN en el mundo del motor, eleva nuestra propuesta de valor y garantiza a nuestros clientes productos y servicios de primer nivel”, afirmó David Mícoli, fundador y responsable del Parador Punto de Encuentro.

ELF Moto: tecnología y performance para cada desafío

La gama ELF Moto está especialmente desarrollada para responder a las exigencias de los motores modernos de 2 y 4 tiempos, tanto en uso urbano como en condiciones de alta performance. Gracias a su tecnología de última generación, ofrece:

Protección superior del motor frente al desgaste

Excelente estabilidad térmica en condiciones extremas

Máxima limpieza interna y eficiencia del motor

Óptimo rendimiento tanto en trayectos cortos como en viajes de larga distancia

Este diferencial posiciona a ELF como una opción de confianza para motociclistas que buscan desempeño, durabilidad y confiabilidad en cada recorrido.

Con esta nueva apertura, ELF continúa consolidando su presencia en puntos estratégicos del país, apostando a la innovación en la experiencia del usuario y al desarrollo de espacios que integran servicio, comunidad y pasión por el mundo motor.

Contacto Parador Punto de Encuentro:

📍 Lateral Norte de Ruta 7, San Martín, Mendoza

📞 0263 420-4936

📷 Instagram: @puntodeencuentroparador