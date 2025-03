La salud del Papa Francisco: “durmió toda la noche”

La salud del Papa Francisco sigue siendo motivo de preocupación mientras permanece hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma. A pesar de las complicaciones derivadas de una neumonía, el Vaticano asegura que se mantiene alerta y colaborador, mientras los fieles continúan rezando por su recuperación.

Tras los episodios de insuficiencia respiratoria aguda que sufrió el lunes, el Papa Francisco “durmió toda la noche y ahora continúa con su descanso”, según indicó la oficina de prensa del Vaticano. A pesar de esta mejoría, el pronóstico del sumo pontífice sigue siendo reservado, y permanece hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma.

El parte médico del lunes reveló que la causa de las crisis respiratorias de Francisco fue un “importante acúmulo de mucosidad endobronquial y consecuente broncoespasmo”, aspirado en ambas ocasiones. Estas complicaciones se produjeron como consecuencia de la neumonía que lo mantiene hospitalizado desde el 14 de febrero.

A pesar de las dificultades, el Vaticano aseguró que el Papa se mantiene alerta, orientado y colaborador.

Desde la Oficina del Vaticano también señalaron que no cambiaron los valores de los análisis de sangre y que no revelaron leucocitosis, indicando que no hay una nueva infección. Mientras tanto, se reanudó la ventilación mecánica no invasiva. Aunque el pronóstico sigue siendo reservado y el estado del Papa es complejo, Francisco permanece vigilante.

Oración continua por la salud del Papa

En la Plaza de San Pedro, por octava noche consecutiva, se llevó a cabo el rezo del Rosario por la salud del Papa Francisco. “Detengámonos en oración con María Madre de la Iglesia por la salud del Santo Padre Francisco”, fue la invitación del cardenal Robert Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos, al inicio del rezo.

En la octava cita consecutiva de oración por la salud del Papa organizada por el Vicariato de la Ciudad del Vaticano, el cardenal subrayó que la Virgen, “Madre de la Santa Esperanza, asiste, restaura y consuela a cuantos recurren a su ayuda”, deseando que sea también “signo de consuelo, de segura esperanza”.

Prevost realizó la oración en presencia de cardenales, prelados, sacerdotes, religiosos de la Curia romana y de la diócesis de Roma, así como de centenares de fieles que, desde el 24 de febrero, se reúnen para confiar la recuperación de Francisco a la intercesión de la Virgen.

La internación del Papa

Durante su estancia en el hospital, el Papa Francisco sufrió dos recaídas: el 22 de febrero, una crisis respiratoria asmática prolongada y una trombocitopenia que requirió una transfusión sanguínea. El 28 de febrero, experimentó un “empeoramiento brusco” debido a una crisis aislada de broncoespasmo que le provocó vómitos con inhalación.

Francisco ha enfrentado varios problemas de salud en los últimos años. En julio de 2021, se sometió a una cirugía para extirpar una parte de su colon debido a una estenosis diverticular. En esa ocasión, el Vaticano informó que la operación fue exitosa y que el Papa se recuperó bien.

En 2022, el Papa también sufrió de dolor en la rodilla, lo que lo obligó a usar una silla de ruedas en varias ocasiones. A pesar de estos problemas, Francisco continuó con sus actividades y viajes apostólicos, aunque con algunas limitaciones.