Fotos y videos del día después del devastador terremoto en Myanmar: ya son más de mil los muertos

Un terremoto de magnitud 7,7 en la escala de Richter sacudió Myanmar el viernes, causando 1.002 muertos, 2.376 heridos y 30 desaparecidos, según el último reporte oficial emitido este sábado por el Consejo de Administración Estatal (SAC, por sus siglas en inglés).

El epicentro del sismo, ubicado a 20 kilómetros al noreste de la ciudad de Mandalay y con una profundidad de 10 kilómetros, provocó estragos en diversas regiones, incluidas Sagaing, Mandalay, Magway, Bago, el noreste del estado de Shan y la capital administrativa Naypyitaw. Las imágenes de como quedaron estos lugares son devastadoras.

Las autoridades, lideradas por el presidente del SAC, Min Aung Hlaing, informaron que continúan con las tareas de rescate y asistencia en las zonas afectadas. Hlaing instó a agilizar el traslado de los heridos a hospitales cercanos para recibir atención médica inmediata y subrayó la necesidad de garantizar la seguridad de los edificios dañados, además de proporcionar servicios esenciales como agua, alimentos y refugio a las víctimas.

Los equipos de emergencia trabajan contrarreloj en un esfuerzo por atender a los damnificados y restablecer la normalidad en las comunidades golpeadas por esta devastadora tragedia.

Myanmar🇲🇲 As of around 11 AM on March 29, according to the list compiled by the military council, the total death toll across Myanmar due to the powerful earthquake has reached 1,002.

There are 2,376 injured and 30 missing persons #myanmar #earthquake #MyanmarEarthquake pic.twitter.com/shdSTuK1NS — 🔥Yuvrani❄️S233 (@DD_Darls) March 29, 2025

Simba, like many other brave trained K9, is actively working to find survivors under the rubble after the catastrophic earthquake that hit Myanmar and Thailand. pic.twitter.com/ki6UDPwCT3 — Massimo (@Rainmaker1973) March 29, 2025

CCTV footage from the recent earthquake in Myanmar/Thailand pic.twitter.com/oUdiUjhHRW — non aesthetic things (@PicturesFoIder) March 29, 2025