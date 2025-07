Una mujer estafó a varios comerciantes en Mendoza con comprobantes falsos del banco

Una serie de denuncias encendió las alarmas entre los comerciantes de Mendoza. Una mujer habría engañado a varios locales presentando comprobantes de pago truchos. La Justicia ya investiga el accionar de la sospechosa, mientras crecen los casos reportados.

En las últimas semanas, una nueva modalidad de estafa digital volvió a tomar fuerza en Mendoza. Varios comerciantes locales reportaron haber sido engañados mediante comprobantes de Mercado Pago falsificados, utilizados como prueba de un pago que en realidad nunca se concretó.

Una de las víctimas más recientes, una peluquera de Ciudad, relató que nunca se esperó pasar por esta situación, ya que se trataba de una clienta que concurría a la peluquería hace años. “Viene dos veces por mes, vienen las hijas, se lleva productos, se hace cosas”, contó. Es por eso que tenía confianza en la mujer, sin embargo, ese día estaba atenta, puesto que esperaba la entrada de un cheque y ahí se dio cuenta de que los pagos que la “clienta” le hacía nunca llegaban.

La peluquera le avisó a Sol, que nunca recibió su pago, que era de $365.000. La clienta alegó que había tenido problemas con el banco, pero que le iba a depositar el 10 de julio. Pasaron los días, Sol pagó con una nueva transferencia y le compartió el comprobante. Sin embargo, seguía sin llegarle la plata a la comerciante.

Fue en ese momento que la peluquera revisó todos los pagos anteriores y se dio cuenta de que nunca le había llegado una transferencia de esta mujer que concurría a la peluquería desde el 2023, en total había gastado más de $4 millones de pesos. De inmediato se comunicó con otros comerciantes y resulta que se trataba de una estafadora que había timado a otros mendocinos.

La maniobra, según detallaron algunas de las víctimas, consiste en mostrar una captura de pantalla adulterada que simula ser un recibo legítimo de la aplicación de pagos. En otros casos, incluso, se utiliza una aplicación falsa que imita la interfaz de un banco y muestra una supuesta transferencia exitosa.

Una de las principales señaladas es una mujer identificada como Solana González, quien en los últimos días habría protagonizado varios de estos engaños. “Le hablé para que me pagara y me bloqueo. La hija se hizo cargo y me dijo que la madre estaba enferma psiquiátricamente y me pidió disculpas”.

Ante estos hechos, comerciantes de distintas zonas de Mendoza comenzaron a comunicarse entre sí para alertarse sobre esta modalidad. Algunos ya radicaron denuncias formales y se espera que en los próximos días avancen las actuaciones judiciales.