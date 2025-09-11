Tras el caso de La Paz: cuáles son los cambios que quiere introducir el Gobierno de Mendoza en el Código Contravencional

El gobierno provincial anunció una reforma del Código Contravencional de Mendoza para incorporar figuras sobre bullying, violencia escolar y responsabilidad parental, luego del hecho inédito en la Escuela Marcelino Blanco de La Paz.

El 10 de septiembre de 2025 quedará grabado en la memoria mendocina como el día en que una adolescente armada puso en jaque a toda la comunidad educativa de La Paz. El operativo, que duró más de cinco horas, terminó sin heridos, pero encendió todas las alarmas sobre la violencia escolar. En ese contexto, el Gobierno de Mendoza confirmó que impulsará una reforma del Código Contravencional para incluir nuevas figuras relacionadas con acoso escolar (bullying), conductas graves de estudiantes y corresponsabilidad de las familias.

Qué cambios propone el Gobierno en el Código Contravencional

El ministro de Educación y titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar, adelantó que la reforma apuntará a modificar dos artículos clave, concretamente el 9 y el 50, para establecer sanciones y responsabilidades en casos de violencia escolar.

“Vamos a trabajar mucho sobre la responsabilidad de los padres. La primera educadora es la familia y necesitamos su acompañamiento. No se trata solo de lo que pasa de 8 a 13 dentro de la escuela”, remarcó el funcionario.

En la práctica, el artículo 9 establece responsabilidades para los padres cuando sus hijos cometen contravenciones, mientras que el artículo 50 aborda las conductas dentro de los colegios, como faltas de respeto, agresiones o amenazas a docentes. La reforma podría reforzar y actualizar estas disposiciones.

Desde la DGE aclararon que el plan no surge solo por el caso de La Paz, sino que forma parte de una política sostenida contra el bullying en Mendoza. La jefa de Gabinete de la DGE, Daniela García, explicó que la reforma “es la última instancia de un plan que incluye capacitaciones obligatorias para docentes, prevención y abordajes interdisciplinarios”.

En la elaboración participaron psicólogos, psiquiatras, abogados y especialistas en educación, con el objetivo de dar un marco integral y con sustento técnico. Según fuentes oficiales, las modificaciones estarán listas para presentarse en la Legislatura en los próximos 7 a 15 días.

El episodio en la Escuela Marcelino Blanco obligó a activar por primera vez el protocolo escolar ante disparos dentro de un establecimiento educativo en Mendoza. Para el Gobierno, esto marcó un antes y un después. “Es la primera vez que se activa este protocolo. Más allá de la respuesta inmediata, el hecho revela la necesidad de revisar y actualizar las normas vigentes”, dijo García Zalazar.