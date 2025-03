¿Quién es el campeón del Mundo en Qatar que trabaja en el Tomba?

Rodrigo Barrios, preparador físico y ex integrante de la Selección Argentina, destacó el liderazgo inspirador de Lionel Messi durante el Mundial de Qatar, subrayando su impacto tanto dentro como fuera de la cancha, así como su papel crucial en la conquista del título que unió a toda una nación.

Estuvo en Qatar, fue campeón del Mundo y ahora está trabajando en Godoy Cruz. En una entrevista con Noticiero 9, habló sobre Messi, el Mundial y la Solidaridad argentina

Rodrigo Barrios, preparador físico y ex integrante de la Selección Argentina, compartió su mirada sobre Lionel Messi y su papel fundamental en el Mundial de Qatar. Barrios destacó cómo el liderazgo del capitán argentino se convirtió en el eje central del equipo en su camino hacia la gloria mundial.

“Messi no solo es el mejor jugador de nuestra era, sino también un ejemplo de humildad y esfuerzo. En Qatar, demostró por qué es un líder nato: un líder que inspira tanto dentro como fuera de la cancha,” afirmó Barrios. Para él, el Mundial no fue solo un torneo, sino una plataforma donde Messi consolidó su lugar en la historia del fútbol, no solo como un jugador extraordinario, sino como un símbolo de unión para todo el pueblo argentino.

Barrios remarcó que el impacto de Messi va más allá de los límites del deporte: “En Qatar vimos su calma, su pasión y su capacidad para transmitir confianza. Todo eso marcó la diferencia en los momentos más tensos. Desde esa perspectiva, el título mundial fue una muestra del trabajo colectivo impulsado por su liderazgo.”

Además, el preparador físico reflexionó sobre lo que significó el Mundial de Qatar para los argentinos: “Fue un torneo especial, un hito que quedará grabado en la memoria de todos. Messi fue el puente entre un equipo lleno de talento y una nación que los apoyó con todo su corazón.” Para Barrios, la relación entre Messi y los hinchas argentinos es una de las historias más emotivas del fútbol moderno.

El deporte siempre encuentra la manera de ayudar

Barrios, conocido por su destacada trayectoria y compromiso en el ámbito deportivo, enfatizó la importancia de unir fuerzas en momentos difíciles: “El deporte siempre encuentra la manera de ayudar. No solo fortalece a quienes lo practican, sino también a las comunidades que lo rodean. Este partido será mucho más que fútbol, será una muestra de solidaridad en acción”, comentó.

Además, el ex integrante de la Selección destacó el impacto que tiene este tipo de iniciativas en los jóvenes: “Los chicos de la Sub-20 van a vivir algo especial. Estar frente a jugadores que representan a Argentina en el mundo es una experiencia que inspira y deja huella. Pero lo más importante es que todos estamos aportando nuestro granito de arena para ayudar a Bahía Blanca”, agregó.

Barrios también habló sobre los desafíos de coordinar un evento de esta magnitud y la relevancia de la colaboración entre diferentes sectores: “Es emocionante ver cómo el fútbol puede movilizar tanto apoyo. Desde los organizadores hasta los jugadores y los fanáticos, todos estamos enfocados en el mismo objetivo: ayudar a quienes más lo necesitan”, destacó.

El partido amistoso no solo reunirá a estrellas del fútbol argentino y a prometedoras figuras juveniles, sino que también contará con actividades complementarias destinadas a involucrar a toda la comunidad. Barrios señaló: “Es un evento que demuestra el poder del deporte para generar cambios positivos. Cada entrada vendida y cada donación cuentan, y juntos podemos marcar la diferencia”.