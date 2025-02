“Pandito”, el emprendimiento de dos mendocinas en Buenos Aires que aman las tortitas: “fue como sentirnos en casa”

Dos jóvenes decidieron volver a sentirse como en casa y fue como lo que empezó en una noche de estudio, se terminó volviendo un boom. La historia de Pandito y las tortitas mendocinas que causan furor en Buenos Aires.

Cuando uno se va a vivir lejos de su hogar, hay algunas cosas que extraña más que otras, como por ejemplo algunas comidas que lo trasladan a recuerdos y momentos imborrables. Esto les pasó a dos jóvenes mendocinas que se mudaron a Buenos Aires a estudiar, pero nunca se imaginaron que su amor por las tortitas las llevaría a crear un emprendimiento. Todo comenzó con esas ganas de comer algo rico, algo que las volviera a trasladar un ratito a Mendoza, pero terminaron creando Pandito, su propio negocio.

Ariadna y Noelia se mudaron desde Mendoza a Buenos Aires para estudiar derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ambas cursaban hasta muy tarde y terminaban cansadas la larga jornada. Fue en una noche de estudio que ambas tenían ganas de comer algo rico, “no era un helado, no era una hamburguesa… queríamos comer tortitas. Entonces yo compré el dulce de leche y la manteca y Ari se amasó las primeras raspaditas con una receta familiar”, recordaron las mendocinas.

Ambas querían comer algo que las trasladara un poco a su infancia y las transportara a sus recuerdos y con el primer bocado de aquellas tortitas, un mar de sensaciones se despertó en ellas. “En el momento en el que las probamos fue un sentimiento de profunda paz, fue como sentirnos en casa”, apuntaron.

Cada una revivió viejos recuerdos y momentos. “Yo recordé a mi mamá Gisela, que es peluquera, compartiendo tortitas con mate con sus clientas, a mi papá “del muñe” cafetero de ruta con las tortitas calientes a las 4 de la mañana, Ari a su mamá Patricia después de su extensa jornada laboral en la bodega Don Cristóbal calentando unas tortitas para ponerle dulce encima, a su papá con 25 años de antigüedad cosechando para la bodega Doña Paula. Y ambas pensamos casi con el corazón en la mano que no podríamos ser las únicas sintiendo todo esto”.

Fue ahí como todo comenzó. Pensaron que habría más mendocinos en la misma situación que ellas, que querrían tener unas tortitas en la Ciudad de la Furia, “es una necesidad de las almas mendocinas”.

Pandito y el boom de las redes sociales: “nos dimos cuenta de lo especiales que somos los mendocinos en nuestra forma de vivir y creímos que debía ser contada”

Las chicas tomaron la decisión de comenzar a vender tortitas y el nombre que eligieron no fue al azar. Es que, entre tantas palabras e ideas, decidieron ponerle “Pandito”, una palabra mendocina. “Una necesidad de no sentirnos tan lejos de la provincia que nos vio nacer y nos dio la identidad que transmitimos. Eso que tenemos de tener la vereda siempre limpia, que, si el vecino no salió a limpiar, darle una mano, que la pileta no está bajita, sino que está PANDITA”, señalaron.

Ahí comenzaron a crear un logo y lanzar su marca al mercado. Aún recuerdan a su primer cliente. Fue cuando aún tenían 7 seguidores nada más en Instagram. Se trataba de un porteño que les había comprado tortitas para su madre mendocina.

En diciembre del 2024 las jóvenes volvieron a la provincia de vacaciones. Fue ahí que comenzaron a filmar escenas cotidianas de Mendoza y a compartirlas por las redes sociales.

“En diciembre ambas nos tomamos vacaciones y fuimos a Mendoza y decidimos documentar todo para compartirlo con nuestra comunidad de mendocinos en CABA de TikTok, Facebook e Instagram y logramos más de medio millón de vistas en TikTok. Hoy tenemos más de 17 millones de vistas en Facebook con 17 mil seguidores y en masa llegaron, a Instagram, con mensajes de apoyo buscando eso que dejaron en Mendoza”, agregaron desde Pandito.

Muchos mendocinos se emocionan al saber que ya pueden comprar sus tortitas en Buenos Aires. Pero también hay muchos padres que se comunican con Pandito para hacerles llegar a sus hijos, que viven fuera de la provincia, un pedacito de ella. “Se comunican desde Mendoza para hacerles un detalle especial a sus hijos porque saben que la tortita significa familia, cercanía, compartir, un abrazo… y nada mejor que ese detalle; produce una alegría enorme” y agregaron que también están aquellos porteños fanáticos de la receta mendocina.

El emprendimiento sigue creciendo con su propia impronta, venden tortitas recién hechas. Y prometen entregarlas calentitas porque así es como sus abuelas se las servían a la hora de la mediatarde.

Más allá de las redes sociales, algo que destacan estas mendocinas es la conexión que generan. Es que cada vez que un cliente va a buscar un pedido a sus casas, se queda hablando, compartiendo alguna anécdota “como si fuéramos vecinos de algún barrio Mendocino”. Para ellas no es solo un emprendimiento, “es un acercamiento que necesitábamos con los nuestros y lo nuestro”.