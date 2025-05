Maratón Otoño por la vida: ¿Dónde retirar los cupones este domingo para participar por el OKM?

Si todavía no tenés tu cupón para participar en el sorteo del Fiat Cronos, no te preocupes, aún estás a tiempo de conseguirlo y formar parte de esta increíble jornada llena de deporte, música y grandes sorpresas.

Hoy, miles de mendocinos y mendocinas participan de la tan esperada Maratón Otoño por la Vida, que celebra los 60 años de Canal 9 Televida. La jornada comienza en los Portones del Parque y finaliza en el Parque Cívico, con una fiesta. Y como en toda fiesta, hay música, regalos y mucha celebración. Aunque cumplimos años nosotros, los regalos son para vos y hoy podés llevarte un auto OKM.

¿Dónde retirar los cupones hoy domingo?

Si todavía no tenés cupón para participar en el sorteo del Fiat Cronos 0KM, no te preocupes. Aún estás a tiempo de retirarlos en la largada de la maratón. Hasta las 10:30, habrá un camión de Andreau junto a voluntarios del Banco de Alimentos, donde podrás canjear un alimento no perecedero por tres cupones.

Ahí tenés que llenarlos y depositarlos en la urna.

Y luego el camión se traslada al Parque Cívico, donde permanecerá hasta las 13. También habrá 3 voluntarios del Banco de Alimentos en el inflable de la llegada.

Música y emoción para el cierre

Al terminar la maratón, los asistentes disfrutarán de un show musical con la presencia de reconocidas bandas como Los Trapos de Abel, El Mambo, Saturno, SER, Silvestre y La Naranja y Martín Daga. Además, se llevará a cabo el esperado sorteo del Fiat Cronos 0KM.

Importantísimo:

Solo podrán participar aquellas personas mayores de 18 años.