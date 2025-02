“Lo hacíamos en mi patio y entraba más gente”: polémica por el lugar en el que tocará Los Piojos en Mendoza

Este miércoles se confirmó que los músicos tocan en la provincia el 3 de mayo en el Teatro Griego Frank Romero Day. En las redes, los usuarios estallaron.

En la cuenta oficial de Instagram de Los Piojos confirmaron la noticia de su presentación en Mendoza, tal como anticipó el cantante Andrés Ciro en Córdoba durante el Cosquín rock.

El ritual piojoso está programado para el sábado 3 de mayo en el Teatro Griego Frank Romero Day. Sin embargo, la euforia por la noticia de este espectáculo en la provincia, se contrapuso al lugar elegido para su realización. Es que los fanáticos aseguran que es poco seguro y no tiene capacidad suficiente.

En la misma publicación que hizo la banda en Instagram, los seguidores señalaron que el Teatro Griego no sería el espacio ideal para semejante evento, ya que tiene capacidad para unos 19 mil espectadores. Curiosa decisión si se tiene en cuenta que 350.000 personas fueron a verlos a La Plata (7 shows en el Estadio Diego Armando Maradona -ex Estadio Único de La Plata- de unos 50 mil espectadores cada uno).

Más números que cuestionan la elección del lugar: en solo dos días se agotaron las entradas para el show que Los Piojos dará en abril en el Hipódromo de Rosario. A modo de comparación (odiosa, como todas las comparaciones, pero para tener una referencia en cantidad de público), María Becerra reunió 35.000 almas en la Fiesta de la Cerveza.

Es polémico pensar que Los Piojos reunirá solo a 19.000 personas, que no solo serán de Mendoza, sino que se espera gente de San Juan, San Luis, Neuquén. ¿Qué se especula que pasará con quienes no consigan sus tiques? Posiblemente, quieran ir a los cerros, como es habitual en la Fiesta de la Vendimia. Pero, con una diferencia abismal: el pogo.

El pogo es un infaltable del ritual piojoso. No hay forma de que no se vaya a “poguear” ese 3 de mayo. ¿Cómo sería un pogo en los cerros? O, peor aún, ¿cómo sería un pogo en las gradas del Teatro Griego? Uno que se caiga y, en efecto dominó, miles terminarían en la fuente del centro.

Las redes dicen

En las redes sociales, la gente escribió: “En el teatro no entra ni la mitad de mza! Imagínate los q queremos ir de San Juan!!! Hacelo dónde tocó el indio!”, “Chicos pero en el teatro no se puede poguear qué gracia tiene”, “Ahí no era , no entramooooooos”, “muy chico y sin campo”, “No es lugar adecuado para un ritual!… No se puede poguear, ni disfrutar de un recital de rock! Tendría que haber sido en un lugar abierto como Autódromo en San Martín, Estadio Malvinas Argentinas o en San Rafael donde tocó La Renga”.

“No entramos todos ahí! 😢 y yo que quería ir con mis liendres”, “Nos vamos a quebrar los tobillos con ese cemento un genio el q eligió el lugar he”, “Era en el autódromo o en Sanra”, fueron otros de los comentarios.

Es más, los usuarios también especulan en que esta decisión se revertirá y que, quizás, cambien el lugar del ritual piojoso.