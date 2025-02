“Fue una experiencia de terror”: cómo sobrevivió el andinista que estuvo seis días perdido en la montaña mendocina

Fernando Reto apareció en Uspallata por sus propios medios. Ya le dieron el alta y está bien. Cómo hizo para sobrevivir en el medio de la montaña y cómo fue el reencuentro con su familia.

“Por cierto, ahora estoy muy bien. No me puedo quejar de nada, estoy bien de salud, ya me dieron el alta. Fue simplemente una cuestión de decisión del médico, que muy atento prefirió hacerlo. Me dijo Marcelo que me quedara de vista esta noche y me quedé ahí. Y bueno, ahora ya estamos volviendo, a las 8:30 ya estamos volviendo a Mendoza a comer un asado con unos amigos y la familia“. Con estas palabras, Fernando Reto Reynal puso punto final a una historia épica que duró casi una semana.

Todo comenzó el domingo 9 de febrero, cuando el andinista de 44 años se extravió en el Cerro del Plata tras haber hecho cumbre. Minutos antes, se había separado de sus compañeros, pero cuando intentó regresar tomó un camino equivocado y se desorientó en la ladera del gigante de más de 5.900 metros de altura.

“Tomé el camino totalmente equivocado, sin saber, por supuesto. Lo tomé equivocado. Estaba sin carpa, con lo puesto, una campera de más, un pantalón más, una media de más y comida simplemente de marcha. Esto no se suponía que tenía que pasar. Yo tenía que haber visto, por error mío, que no vi dónde bajaron los chicos“, dijo.

Con el pasar de las horas, Fernando se dio cuenta de que no estaba en la ruta correcta para llegar al campamento. Solo y sin carpa, siguió caminando hasta que llegó la noche y tuvo que buscar el mejor lugar para dormir, con la esperanza de que la luz del día siguiente le ofreciera alguna pista para orientarse.

“Seguía pasando el tiempo y no sabía dónde estaba, hasta que me di cuenta que estaba en cualquier lado”, agregó.

Siguió su marcha teniendo como guía los cauces de agua, esperando retomar el contacto con la civilización. Las vertientes y arroyos le brindaron el agua que necesitaba para continuar, mientras racionaba la poca comida de marcha que llevaba. Tan eficiente fue que, cuando lo encontraron, todavía le quedaba medio sanguchito y algunos palitos salados.

“Agua había en todos lados por suerte. Mendoza lo que nos da es agua realmente, y muy rica, agua cristalina, que es mejor y más rica que la que sale en cualquier grifo y ni hablar de Buenos Aires. Tanto racioné que me quedó con unos palitos“, contó, ya dado de alta, entre risas.

Finalmente, luego de días de caminata, apareció ante sus ojos la Ruta 7. Sin saber si estaba más cerca de Chile o de Mendoza, pidió ayuda hasta que un conductor lo llevó a Uspallata y pudo avisar a su familia y a las autoridades que estaba a salvo.

“Aparecí como un tipo en medio de la ruta, bueno, así de película de terror. Levanté la mano porque no sabía ni para qué lado era Mendoza ni Chile. Veía que pasaban autos, pero no sabía para qué lado era cada lugar. Levanté la mano y una camionetita blanca me levantó. Sin dudarlo me llevaron hasta donde ellos iban, que era Uspallata, y ahí me bajé. Ahí me anuncié en Gendarmería para que suspendieran todos los movimientos de rescate“, señaló.

Y cerró: “Una experiencia de terror. Nunca más. Fue bastante duro, pero para el que le gusta la montaña y la aventura, es apasionante. Ahora contarlo se hace más fácil“.

El reencuentro con su familia

Mientras tanto, su familia, que había llegado desde Buenos Aires con la angustia de no tener noticias, comenzaba a temer lo peor. Pero cuando ya casi no quedaban esperanzas, llegó el mensaje más esperado.

“No entendíamos nada. Habíamos salido con mamá, porque estaba cada día más angustiada y desesperada. Le dije: ‘Vamos a caminar un rato, así charlamos y te tranquilizás’. Fuimos a comprar una pizza y, con la pizza en la mano, empieza a sonar el teléfono. Era Karina, su novia, contando que había aparecido, que le había escrito, que le había mandado unos mensajes. No entendíamos nada. Agarro mi teléfono y había escrito en el grupo familiar: ‘Suspendan todo, estoy perfecto’. Empezamos a pensar que le habían hackeado la cuenta. Entramos en un estado de shock, todo era muy raro, había que chequear la información. Le pedimos que nos mandara una foto, que hablara, que supiéramos que realmente era él. Así que fue muy chocante y fue una semana súper dura, horrible. No solo porque no aparecía, sino porque pensábamos: ‘Dónde estará, qué le estará pasando, estará sufriendo, estará lastimado, estará muriendo. Hay que ir rápido’. La verdad, horrible“, contó su hermana.

Rápidamente se movilizaron a Uspallata, donde se dio el reencuentro más esperado. Fueron casi siete días de angustia y búsqueda incansable que, afortunadamente, tuvo el mejor desenlace.

“Salimos todos corriendo al hospital donde nos dijeron que estaba. Entramos y no parábamos de abrazarlo. Estaba conectado con el suelo, pero lo sacudimos de acá para allá. Solo nos salió abrazarlo y sonreír“, cerró.