Empleados de comercio: ¿cómo te tienen que pagar si trabajás los feriados?

El secretario general del sindicato de Empleados de Comercio de Mendoza, Fernando Ligorria informó respecto a la modalidad de trabajo que realizarán los trabajadores mercantiles de la provincia estos próximos feriados nacionales de Carnaval, definidos este año para el 3 y 4 de marzo de 2025.

En esta línea señaló que estos días el trabajador tiene la potestad de asistir o No a prestar sus servicios, detallando que si asiste, el cobro de la jornada es como un día normal más una cantidad igual; mientras que si No asiste no puede ser sancionado y el día se cobra como una jornada habitual.

Feriados de Carnaval 2025: Celebración y Tradición en Argentina

A medida que termina febrero, muchos se preguntan cuántos días son feriados por Carnaval 2025, una festividad que ocupa dos jornadas y este año formará un fin de semana largo en la primera semana de marzo. Esta celebración tradicional es esperada con ansias, ya que, por fuera del asueto del 1° de enero, son los primeros feriados nacionales que tiene el año.

Además, su fecha cambia año tras año, por tratarse de las jornadas que anteceden a la Cuaresma y la celebración católica de la Pascua, la cual se calcula siguiendo los ciclos lunares.

¿Cuántos días son feriados por Carnaval 2025?

El Carnaval 2025 ocupará un lunes y un martes, que este año caerán el 3 y 4 de marzo. En estas dos jornadas habrá sendos feriados, que harán que la mayoría de las personas no trabaje hasta el quinto día del segundo mes del año.

Al tratarse de feriados nacionales garantizados por ley, las personas que sean convocadas a su puesto de trabajo deberán cobrar el doble de una jornada regular, como define la Ley de Contrato de Trabajo.

El origen del Carnaval en Argentina

El Carnaval, como otras celebraciones nacionales, fue introducido en el territorio argentino por la población de origen español, según recuerda el Ministerio de Cultura de la Nación. A su vez, la tradición en el país ibérico y en Europa en general viene de la celebración que antecede a la Cuaresma cristiana, período de preparación y ayuno previo a la fiesta de la Pascua.

Desde los tiempos de las colonias, los festejos del Carnaval, asociados a los bailes de máscaras, tenían su epicentro en la primera sala teatral de Buenos Aires, la Casa de Comedias, llamada popularmente la Ranchería y ubicada en las actuales esquinas de Perú y Alsina. En Gualeguaychú, la otra capital del Carnaval en el país, la primera autorización para esta celebración se otorgó en 1840. En ese entonces eran comunes los tradicionales juegos en la calle, en los que los niños y adultos se arrojaban agua mezclada con distintos ingredientes, según el vínculo con el que se encontraran.

Mientras que estas fiestas iniciales estaban atravesadas por las costumbres criollas, la llegada del siglo XX y los inmigrantes italianos y españoles de la nueva generación provocaron un cambio en la dinámica de esta fiesta: el comienzo de la murga.

Luego, la fiesta carnavalesca quedó en pausa de manera oficial durante el gobierno de facto del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), que prohibió este tipo de festejos.

La vuelta de la democracia permitió que las murgas que quedaban regresaran a las calles y ganaran impulso nuevamente en los barrios. Luego, en 2010, la restitución oficial de los feriados nacionales del lunes y martes de Carnaval apuntaló definitivamente esta expresión cultural que dará dos días de descanso el año que viene.