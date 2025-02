El ángel mendocino de una abuela: le devolvió el millón de pesos que pidió prestado para comer y había perdido de camino a su casa

El joven de 15 años se dirigía a la escuela cuando vio el bolso tirado al costado de la calle. De inmediato llamó a la policía y lograron encontrar a su dueña que lo estaba buscando. Era una jubilada que había sacado un préstamo para poder solventar sus gastos. La historia.

Muchos se llenan la boca diciendo que los niños de ahora no tiene valores, sin embargo, no se trata de todos. Un joven mendocino encontró un bolso con más de un millón de pesos tirado en la calle. Sin embargo, no dudo ni un minuto en buscar a su dueña para poder devolvérselo. Cuando la encontraron, se trataba de una mujer jubilada que entre lágrimas le agradeció la buena acción.

Genaro Agustín Cueito tiene 15 años. Pasadas las 13 horas, se dirigía como de costumbre hasta la escuela Eduardo Galeano. Sin embargo, cuando iba caminando por el Carril San Pedro de Palmira observó que al costado de la calzada había un pequeño bolso tirado.

Cuando lo agarró se dio cuenta de que adentro había mucho dinero y algunos papeles.

Sin dudarlo, lo primero que hizo fue llamar a la policía y luego se comunicó con su familia, contó Lorena, la madre del joven, a elnueve.com.

Ante el hallazgo, la policía llegó al lugar y registró el bolso que según pudieron constatar le pertenecía a una persona jubilada. Mientras estaban allí, vieron que una mujer se acercaba caminando de a poco hasta el lugar.

“La abuela venía con un bastón caminando y dijo que era de ella el dinero. La policía verificó y si se trataba de la dueña”, informaron.

La mujer se emocionó al ver que encontró lo que había perdido. “La abuela lo abrazo y lloro. Le dijo que había pedido un préstamo porque no le alcanzaba la jubilación para pagar los remedios, ni la luz, ni para comer”, apuntó la madre de Genaro.

La abuela, al saber que su dinero había sido encontrado por el joven y que se lo iban a devolver, abrazó a Genaro con lágrimas en los ojos. “Le quiso dar una recompensa, pero Genaro le dijo que él era joven y puede trabajar, que se lo dejara ella, que lo necesitaba”.

La mujer se había bajado del colectivo y se fue caminando hasta su casa. Sin embargo, cuando llegó se dio cuenta de que había perdido el dinero, fue por eso que regresó por la misma calle para ver si lo encontraba.

La madre del joven, apuntó que el dinero era más de un millón de pesos y que ella estaba muy orgullosa de que su hijo hubiera reaccionado de esa manera, “él tiene un gran corazón”, cerró.