¿Buscás empleo en Mendoza?: empresa de seguridad incorpora serenos de obra

Una reconocida compañía del rubro seguridad lanzó una búsqueda laboral para cubrir puestos de vigilancia. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

Una empresa de seguridad con amplia trayectoria en Mendoza abrió nuevas vacantes para fortalecer su equipo con incorporación inmediata.

Se trata de una prestigiosa firma de seguridad privada con experiencia en la provincia, que actualmente busca reforzar su plantel en el marco de proyectos en marcha.

Acerca del puesto de trabajo

La búsqueda está orientada a serenos de obra para tareas de custodia y vigilancia en el predio del ex autódromo Los Barrancos, ubicado en el departamento de Godoy Cruz.

¿Cuáles son los requisitos?

Sexo masculino.

Edad entre 45 y 65 años.

Residencia en Godoy Cruz.

Lo que ofrece la empresa

Incorporación inmediata.

Estabilidad laboral en una empresa reconocida.

Trabajo en un entorno seguro y organizado.

¿Cómo postular?

Los interesados deben enviar su currículum vía WhatsApp al número 2612078261.