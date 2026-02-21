Atención conductores: por la Vuelta Ciclista de Mendoza hay cortes en la Ruta 7 hacia el Paso Cristo Redentor

La etapa de Alta Montaña de la tradicional competencia ciclística genera interrupciones en la Ruta 7.

La transitabilidad hacia el paso a Chile presenta complicaciones este sábado por la mañana debido a la Vuelta Ciclista de Mendoza, uno de los eventos deportivos más importantes del calendario provincial.

Desde las 8 horas se realizan cortes preventivos sobre la Ruta Nacional 7 a la altura de Uspallata.

La largada oficial está prevista para las 9 horas en el centro de esa localidad y, a medida que avance el pelotón, se producirán interrupciones momentáneas en distintos puntos del corredor internacional, como Las Cuevas y Punta de Vacas.

La jornada de este sábado 21 de febrero corresponde a la etapa 9, considerada la más exigente y determinante de la competencia. El recorrido unirá Uspallata con el Cristo Redentor de los Andes, en un trazado de 92 kilómetros íntegramente de alta montaña.

La prueba pondrá a los ciclistas frente a pendientes extremas y un final a 3.800 metros sobre el nivel del mar, un desafío que suele marcar diferencias clave en la clasificación general. El desnivel acumulado y la altitud convierten a esta etapa en el gran filtro de la carrera y en el escenario ideal para definir al ganador.

Por su simbolismo y dureza, la etapa de Alta Montaña es una de las más esperadas por equipos y aficionados, consolidando al departamento de Las Heras como uno de los epicentros del ciclismo en la provincia.

Cómo está el Paso Cristo Redentor y el Paso Pehuenche

En paralelo, y tras las lluvias registradas este viernes en distintos puntos de Mendoza, la Coordinación Internacional informó el estado actualizado de los principales pasos fronterizos.

El Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación durante este sábado 21 de febrero. De todos modos, se recomienda consultar los canales oficiales ante posibles cambios en las condiciones climáticas o en el tránsito.

Por su parte, el Paso Pehuenche también está habilitado. El horario de salida desde Argentina es de 8 a 19, mientras que el ingreso al país se permite de 8 a 20.

Las autoridades aclararon además que la Ruta 145 está transitable con precaución entre Las Loicas y el límite internacional, debido a trabajos de reparación en la calzada.