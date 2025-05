Pepe Cibrián sobre Calígula: “Hice esta obra hace más de 40 años y no pierde vigencia”

A 40 años de su estreno, el musical sigue vigente con su mensaje sobre el abuso del poder y la fugacidad del dominio absoluto. Con la calidez y humildad que lo caracterizan, Cibrián habla de actualidad, de poder y del federalismo. Además, adelanta que está trabajando en la secuela de Drácula.

“Siempre recorro el país con mis obras y encuentro algo especial: los tiempos, los ritmos. La gente de las provincias es muy cálida.” Así habla Pepe Cibrián, con la sencillez y el cariño que lo caracterizan.

Siempre dispuesto a conectar con las personas, Cibrián habló con generosidad. Contó de su casa en Pilar, su refugio, su lugar en el mundo, lleno de plantas y mascotas. “Tengo mi casa, mi jungla, mi lugar, mis perros, mis plantas. Mi casa es mi lugar en el mundo, tengo una casa muy teatral y está decorada a mi gusto. A mis plantas las conozco de memoria, en cuanto una se pone mal lo reconozco.”

Pero más allá de su hogar, lo que lo apasiona es el escenario. Y entre todas sus obras, Calígula ocupa un sitio especial en su corazón. “Calígula es mi obra preferida porque es muy transgresora. La estrené al final de la dictadura, es una obra que habla del poder autocrático, sin límites. Es más allá de un drama, es una tragedia. Hace 40 años hice esa obra y hace 40 años estamos igual, no pierde vigencia”.

“La estrené al final de la dictadura, es una obra que habla del poder autocrático, sin límites. Es más allá de un drama, es una tragedia. Ya está predestinado el final que le va a venir al personaje, como los poderes, que les llega el final. El poder es transitorio”, reflexionó.

El musical está inspirado en la vida de Cayo Julio César, más conocido como Calígula, el emperador romano cuya figura representa la degradación del poder absoluto. La obra transita por el autoritarismo, la corrupción y la locura de dominar sin restricciones. Desde su primera versión en 1983, fue concebida como una metáfora del contexto argentino de la época.

Con su característica franqueza, también cuestiona la situación del teatro independiente en Argentina. “Hay salas chicas que necesitan de los subsidios y ahora se los sacan. En Argentina somos cooperativistas, entonces no entiendo por qué quitar esos subsidios al teatro, que significan nada para la economía argentina y tanto para la Cultura.”

Y aunque no le preocupa la posteridad, sí le interesa dejar huella en quienes lo escuchan: “Yo no sé qué va a pasar después de mi muerte, qué más me da si dicen que murió el autor de tal o cual obra. En cambio, si yo dejé algo en vos, vos te acordás de este reportaje, ahí me importa quedar.”

Pepe Cibrián llega a Mendoza con toda su pasión teatral. La función de Calígula será el 31 de mayo a las 21H en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. Las entradas pueden conseguirse de manera online aquí o en la boletería del teatro (Colón 27, Godoy Cruz), de lunes a viernes de 9 a 15H.

Drácula el musical, 30 años después

En 1991, Pepe Cibrián estrenó Drácula, el musical y fue un éxito rotundo tanto a nivel nacional como internacional. Lo vieron más de dos millones de personas no solo en Argentina, sino también en Brasil (2000), Chile (1992 y 2008) y España (1994).

“No puedo cambiar nada de Drácula porque me matan. Yo cambiaría cosas, pero la obra ya es del pueblo, no la puedo tocar. No hay un musical que haya estado en un Estadio 400 veces, ya es de la gente”, dijo Cibrián.

Y adelantó que ya está trabajando en la segunda parte. “En abril voy a estrenar Resurrección, es la segunda parte de Drácula, que transcurre 30 años después. Tiene que ver con la vuelta del personaje de una manera muy particular. No cuento más”. Así cerró la entrevista pero abrió, una vez más, las puertas del teatro.