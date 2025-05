Emilia Mernes contó cómo se llama el grupo de Whastapp que tiene con Tini y Nicki Nicole

Emilia Mernes reveló detalles de su amistad con Tini Stoessel y Nicki Nicole en El Hormiguero, donde habló sobre su grupo de WhatsApp, anécdotas de sus shows y el curioso origen de su nuevo tema Blackout.

Emilia Mernes pasó por el famoso programa español “El Hormiguero” y habló sobre su estrecha amistad con Tini Stoessel y Nicki Nicole, con quienes comparte más que una colaboración musical: juntas tienen un grupo de WhatsApp en el que se comunican constantemente. “Somos amigas desde hace tiempo, y trabajar juntas hace todo más sencillo. Tenemos un grupo que llamamos ‘Las chicas súper poderosas’, donde nos decimos la verdad sin filtros”, contó la artista.

Durante la entrevista, Emilia explicó que su nuevo tema con Tini y Nicki Nicole, titulado “Blackout”, tiene un origen muy particular. “En uno de mis primeros shows en España, había un momento en el que todo debía apagarse para cerrar la presentación, pero se olvidaron de hacerlo. Entonces grité ‘Blackout, la concha de la lora’ y se escuchó por todos lados. Fue un caos, se viralizó y quedó en la historia”, recordó entre risas.

Ese inesperado episodio terminó inspirando el nombre de la canción, que refleja la intensidad y el estilo de sus shows. “Siempre estoy atenta a cada detalle, soy exigente y tengo un equipo increíble, pero a veces ocurren cosas fuera de nuestro control. Como aquella vez que se encendieron las luces cuando yo ya tenía que salir del escenario, y para no perder la magia, me tiré al suelo”, confesó.

Mernes también compartió algunas anécdotas sobre lo exigente que es el ritmo de sus espectáculos. “Siempre trato de estar muy hidratada, pero hubo un día en el que, justo antes de subir al escenario, me dieron ganas de hacer pis y el baño estaba demasiado lejos. No me quedaba otra, así que terminé usando un vaso. Fue rarísimo”, relató entre carcajadas.