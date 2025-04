Zaira Nara y Facundo Pieres se habrían separado

La modelo y el polista habrían terminado su relación de tres años, por causas de peso que habrían hecho imposible seguir con la relación. Enterate de todo en esta nota.

“Todo cambia y todo se termina”, dice una parte de la canción de Diego Torres. Algo que en el amor parece ser moneda común, tanto en anónimos como famosos, y aunque las causas pueden variar, implica una decisión importante que atraviesa a todos. En esta situación se encuentra la pareja de Zaira Nara y Facundo Pieres. Un vínculo que comenzó hace un poco más de hace tres años en medio de un gran escándalo, este vínculo arrancaba con el fin de una amistad de años: Paula Chaves, expareja del polista, se distanció de Zaira a causa de este romance.

Ahora, años después de todo esto, la pareja habría tomado la decisión de separarse definitivamente, no es menor recordar que a los cuatro meses de relación también habían terminado, sin embargo, a las pocas semanas volvieron a apostar por el amor.

Esto lo contó Santiago Riva Roy al aire de El ejército de la mañana (Bondi Live). Fiel al estilo del programa lo dieron como un enigmático, dando algunas pistas sobre la pareja con la intención de que sus seguidores lo puedan adivinar. Todavía sin revelar el nombre de la dupla, contó de quién de la decisión de poner fin a la relación. “Fue de ella. No quería viajar tanto, él está más metido que ella. Ella así está bien y no quiere viajar tanto, hay una distancia y un reclamo de ‘viaja más seguido, te pago todo, te pongo en business’ y ella qué dice ‘pará, tengo mis proyectos, mi familia, mi laburo y así estoy bien’”.

Al parecer esto no es todo, sino que Pieres tendría ganas de dar un paso más en el vínculo, pero Nara no: “Él está más a fondo: ‘casa juntos, tengamos un baby’ y ella más ‘pará, yo ya tengo mis babys, yo así estoy bien’”, relató Riva Roy. No hay que olvidar que él compró un terreno en Punta del Este valuado en 1,8 millones de dólares en el barrio privado “El Secreto”, y durante las vacaciones de verano estuvieron en la búsqueda de muebles para la propiedad.

La distancia y diferente proyectos personales

Ella viajaba todo el tiempo a verlo, él le pedía que cada 21 días hiciera el viaje para verse, ya que le pagaba el pasaje en business, él es un jugador de élite y no puede volver, pero ella está a full con su laburo. “No hay proyecto , no hay intenciones de vivir juntos y ella cortó“.

Hasta el momento ninguno de los dos hizo declaraciones al respecto de la separación. La última vez que se los vio juntos fue en el mes de febrero. La pareja y los dos hijos de la modelo, Malaika y Viggo Von Plessen, viajaron a Estados Unidos para festejar el cumpleaños de su hijo menor en los parques de Disney.