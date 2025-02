Wanda y su lookazo en Estambul, para recibir el premio a “Mujer del año”

La conductora además de estar en el ojo de la tormenta por su tortuosa separación de Mauro Icardi, se olvidó un rato de sus problemas y viajó a Estambul por el premio a “Mujer del año”. El mega vestido que lució es de un diseñador argentino, y se llevó todas las miradas.

Lo que a las personas de a pie les toma su tiempo, en la vida de Wanda Nara sucede casi en un mismo día. La conductora y mediática viajó a Estambul (también está La China e Icardi) a competir por el premio especial a “Mejor mujer del año”. Por ello, la rubia se trasladó hasta Turquía tras ser nominada (Best Woman Of The Year), y finalmente ganó.

Durante la ceremonia, la empresaria sorprendió con un vestido rosa de una firma argentina. Se trató de un diseño con mangas y cola larga, espalda al descubierto y que llevó el símbolo de una herradura en la zona del cuello. Impactante y con una cola de lujo increíble, junto con un tono rosa intenso, Nara se llevó todos los fashes.

Wanda Fashionista

“Gané. BEST WOMAN OF THE YEAR. Europe Awards Thanks. Una noche soñada en Estambul”, expresó la conductora muy feliz por este logro. Si bien el día anterior Wanda había posado con un vestido rojo, eligió una pieza barbiecore igual de elegante y deslumbrante para subir a recibir su galardón.

En cuestión de minutos, el posteo de Wanda Nara acumuló más de 150 mil me gusta, y los usuarios no dudaron en dejar sus comentarios de apoyo al pie. “Felicidades, qué orgullo que seas nuestra. Argentina para el mundo”, “Me encanta la fortaleza de esta mujer”, “Menos mal que no la querían en Turquía. En tu cara despechado”, “Te re felicito. Inteligente, luchadora, buena madre y mujer. Te lo mereces”, “Ese vestido te queda soñado” y “Nunca menos, súper merecido”, fueron tan solo algunos de ellos.

“Con Wanda venimos colaborando desde diciembre. Para los Martín Fierro, nos pidió nuestro vestido Rómulo que se lo hicimos en negro y como le gustó como había quedado, nos pidió ese mismo vestido en print para su video Amor Verdadero. También para San Valentín, que se lo hicimos en colorado en lycra italiana que tiene herradura que es el símbolo de la marca”, contó Jose Roveta, directora creativa de la marca Esquina Esquina, en diálogo con la revista Para Ti.

Allí, resaltó que el diseño fue pensado por la empresaria especialmente para este evento. “Para esta ocasión, le hicimos este vestido. El color fue elegido por ella y se lo hicimos con cola. Lo hicimos a medida y en función de sus especificaciones. El resultado fue una adaptación de nuestros vestidos icónicos llevados a gala”, detalló.

Nara presumió en redes sociales su sensualidad y elegancia llevando un beauty look acorde a la ocasión. El estilista fue su amigo personal Kenny Palacios, quien la acompañó durante la ceremonia y eligió sombras rosas y delineado negro para resaltar su mirada. En tanto, el asesor de imagen fue Joaco Díaz.

El premio

Según el sitio web oficial de los organizadores de los premios, se trata de una ceremonia“ que rinde homenaje a personas, organizaciones, productos y servicios excepcionales en Europa”. Asimismo, destacan que tienen como objetivo “reconocer y elogiar a quienes han hecho contribuciones significativas en sus respectivos campos, estableciendo nuevos estándares y superando límites”.