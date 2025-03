“Voy por todo y contra todos”: Mauro Icardi apareció luego del escándalo

El futbolista volvió a las redes luego del escándalo que protagonizó el fin de semana pasado en Chateau Libertador.

Fue el viernes por la noche que Mauro Icardi y Wanda Nara quedaron envueltos en una nueva y muy picante polémica, en torno a sus dos hijas. Todo se desencadenó cuando el futbolista fue a la vivienda que ocupa Nara con las niñas en el Barrio de Núñez a dejar a las mascotas, a partir de allí todo fueron llantos, gritos y la intervención de la policía. Los videos del momento se viralizaron y todos los protagonistas optaron por guardar silencio.

Este miércoles, el futbolista del Galatasaray volvió a expresarse y fue muy duro con sus mensajes. Para su primer posteo volvió a elegir una imagen del actor Johnny Depp y escribió: “¿Me parece a mí o los que me trataban de mentiroso en el divorcio desaparecieron o no saben cómo dar vuelta las mentiras dichas hace una semana? ¿Me parece a mí o los que decían que lo hacía en Italia porque no me quería divorciar se quedaron sin argumentos? ¿Me parece a mí o los que reciben data falsa, como siempre, no saben dónde meterse después de inventar tanto?”.

“Ya es todo Oficial, y con sentencia en mano”, continúa el delantero del Galatasaray antes de explicar los motivos de su ausencia tanto mediática como virtual. “Quería esperar en silencio unos días para exponer como siempre a los mitómanos. Como dije hace unas semanas, ‘el circo sigue mientras haya quien aplaude a los payasos’. Varios payasos fueron cayendo en el camino y ya se va sabiendo la verdad”, prosiguió.

Con un texto escrito sobre un fondo con la foto del actor Johnny Depp durante su juicio contra Amber Heard, una postal recurrente en el último tiempo, Icardi cierra su discurso con una promesa. “Voy a pelear hasta el último momento para sacarle las caretas a todos los que son cómplices y están dañando a mis hijas. Como dije el primer día… VOY POR TODO y CONTRA TODOS con la cabeza bien alta de hacer las cosas bien. Que se haga justicia”, concluyó.

Al rato, Icardi subió dos imágenes con las niñas, en las que ambas aparecen con el rostro blurreado. “Mientras les siguen inventando mentiras y manipulando, seguimos sin poder disfrutar nuestros momentos, sin abrazarnos, sin besarnos, sin estar con su ‘Papuchi’. Falta poco mis princesas y todo se va a acomodar. Las amo y extraño”, dice en la primera postal durante unas vacaciones.

“Mis Princesitas, aunque hoy el camino sea oscuro, recuerden que la luz siempre regresa. Nada podrá apagar la alegría que llevamos en el corazón ni el amor infinito que nos une. Pronto volveremos a abrazarnos, a reír sin miedo y a vivir la felicidad que merecemos. Nunca dejen de creer en la fuerza de nuestro amor, porque ese amor es más fuerte que cualquier tormenta. Siempre estaré con ustedes, siempre luchando por ustedes. Pronto, muy pronto, volveremos a sonreír junto a Papi”, escribió en la siguiente, en la que se los ve a los tres con la camiseta del Galatasaray.