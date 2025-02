Una comparación divertida: Mirá el video que le hicieron a Juan Pablo de ‘Gran Hermano’ con un personaje de ‘Los Simpson’

Uno de los personajes que entró a la casa de ‘Gran Hermano’ encontró su parecido en uno de los dibujos más icónico de la televisión mundial. Mirá con quién lo compararon.

Juan Pablo de Vigili es uno de los participantes de la edición actual de ‘Gran Hermano‘, y por su accionar, sus respuestas y demás ya encontraron con qué icónico personaje de dibujos animados compararlo. El correntino de 38 años pasó de ser un desconocido a convertirse en un personaje que ya tiene su propio apodo dentro del reality de Canal 9 Televida, mirá de quién se trata.

Desde hace semanas, la audiencia comenzó a notar su parecido con un icónico personaje de ‘Los Simpson’. No solo por su bigote y su estilo bonachón, sino también por su actitud dentro de la casa. “Ya nadie le dice Devi, es Flanders, el nombre real ya no importa”, escribió un seguidor en redes, mientras otro admitió: “No lo banco como jugador, pero la edición del tape con él y Ned fue increíble”.

Pero más allá de la anécdota simpática, la historia de Juan Pablo esconde un trasfondo que pocos conocían. Arquitecto de profesión, pero con un sueño que nunca se atrevió a perseguir: la actuación. “Siempre quise ser actor, pero mi viejo me decía que era solo un hobbie, que no podía vivir de eso. Crecí creyendo que tenía que ser empresario”, confesó en su presentación.

Sin embargo, su ingreso a Gran Hermano estuvo marcado por una difícil decisión personal. Su pareja no quería que entrara, y ante la negativa, él eligió separarse. “No sé qué va a pasar cuando salga de acá”, reconoció, dejando en claro que su vida afuera pende de un hilo.

Dentro de la casa, su actitud generó amores y odios. Se define como un competidor nato, pero no todos compran su discurso. “Me gusta competir, si me quedo quieto, me comen”, lanzó sin filtro. Y esa postura lo llevó a protagonizar una de las polémicas más comentadas de la temporada.